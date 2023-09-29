Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом возле мечети
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Анвару уль-хак Какару в связи с терактом возле мечети в провинции Белуджистан. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в провинции Белуджистан. Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма. Организаторы этого преступления не должны уйти от возмездия», – написал он.
Путин также выразил готовность российской стороны «к дальнейшему наращиванию антитеррористического сотрудничества с пакистанскими партнерами» и попросил передать слова сожаления родным и близким погибших.
Днем 29 сентября рядом с мечетью в районе Мастунг в провинции Белуджистан на западе Пакистана произошел взрыв. В это время к мечети собирались люди, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причиной взрыва стали действия террориста-смертника. В результате погибли 53 человека, в том числе один полицейский, еще более сотни людей получили ранения.
Это уже второй подобный инцидент в Пакистане в этом году. Днем 30 января во время молитвы в мечети террорист-смертник устроил взрыв, в результате которого часть мечети обрушилась, в том числе крыша здания. По оценкам очевидцев, в момент молитвы в мечети находилось около 120 человек, большинство из которых представители полиции, армии и подразделений саперов. В результате погибли по меньшей мере 90 человек, еще около 200 получили ранения.