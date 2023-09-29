Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом возле мечети

Это уже второй подобный инцидент в Пакистане в этом году. Днем 30 января во время молитвы в мечети террорист-смертник устроил взрыв, в результате которого часть мечети обрушилась, в том числе крыша здания. По оценкам очевидцев, в момент молитвы в мечети находилось около 120 человек, большинство из которых представители полиции, армии и подразделений саперов. В результате погибли по меньшей мере 90 человек, еще около 200 получили ранения.