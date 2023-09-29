На соцподдержку семей с детьми планируют потратить 2,2 трлн рублей в 2024 году
На рассмотрение Госдумы был внесен проект бюджета Социального фонда на 2024 г., которым предусмотрено выделение 2,2 трлн руб. на поддержку семей с детьми, сообщается на сайте Минтруда.
«На социальную поддержку семей с детьми в бюджете Социального фонда заложено свыше 2,2 трлн руб., эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки», – говорится в сообщении.
Проектом бюджета Соцфонда также предусмотрена индексация материнского капитала с 1 февраля по уровню фактической инфляции, а также ежемесячных денежных выплат гражданам с инвалидностью, ветеранам, пособий для пострадавших от радиации и др.
Как ожидается, страховые пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году будут проиндексированы на 7,5%, в результате чего средний размер страховой пенсии по старости составит 23 405 руб. Всего на выплату пенсий направят более 10 трлн руб. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет сразу на 47,5% и составит 565 000 руб. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих увеличится с 33 200 руб. до 49 000 руб. в месяц.
Всего на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки Соцфонд планирует выделить 16 трлн руб.
Как писали ранее «Ведомости», проектом федерального бюджета на 2024 г. запланированы расходы на социальную политику объемом 7,7 трлн руб. (21,1% от всех трат). Эти расходы составят 7,6 трлн руб. в 2025 г. и 7,8 трлн руб. в 2026 г.
22 сентября министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания правительства сообщил, что все социальные выплаты будут проиндексированы на уровень фактической инфляции. Он отметил, что в этом году ожидается «некоторый рост» инфляции (до 7,5%), к концу 2024 г. она составит 4,5%, а в 2025 г. выйдет на целевой уровень в 4%.