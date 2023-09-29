На соцподдержку семей с детьми планируют потратить 2,2 трлн рублей в 2024 году

Как ожидается, страховые пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году будут проиндексированы на 7,5%, в результате чего средний размер страховой пенсии по старости составит 23 405 руб. Всего на выплату пенсий направят более 10 трлн руб. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет сразу на 47,5% и составит 565 000 руб. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих увеличится с 33 200 руб. до 49 000 руб. в месяц.