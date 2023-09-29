Минобрнауки России будет поддерживать студентов из Буркина-Фасо
Россия окажет помощь студентам из Буркина-Фасо, которые потеряли возможность учиться в вузах Франции из-за прекращения выдачи виз, сообщил замминистра науки и образования РФ Константин Могилевский.
«Позиция Франции доказывает, что буркинийские власти приняли абсолютно правильное решение добиваться полного суверенитета. Минобрнауки России, безусловно, выступит в этой ситуации вашим стратегическим партнером и окажет помощь попавшим в сложную ситуацию буркинийским студентам», – сказал замминистра, его слова приводит пресс-служба ведомства.
В представительстве министерства добавили, что глава ведомства Валерий Фальков поручил проработать запрос Буркина-Фасо и принять «исчерпывающие меры по обеспечению возможности буркинийским студентам получать образование в России».
30 сентября 2022 г. в Буркина-Фасо произошел военный переворот. Тогда группа спецназа «Кобра» свергла временного президента страны Поль-Анри Сандаого Дамибу. Пост руководителя страны занял командир «Кобры» Ибрагим Траоре.
В июле Траоре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о нехватке энергии в стране и попросил Россию помочь в строительстве небольшой атомной электростанции. Он отмечал, что если Россия «закрепится в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот субрегион».