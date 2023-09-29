Минобрнауки России будет поддерживать студентов из Буркина-Фасо

В июле Траоре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о нехватке энергии в стране и попросил Россию помочь в строительстве небольшой атомной электростанции. Он отмечал, что если Россия «закрепится в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот субрегион».