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Общество

Минобрнауки России будет поддерживать студентов из Буркина-Фасо

Ведомости

Россия окажет помощь студентам из Буркина-Фасо, которые потеряли возможность учиться в вузах Франции из-за прекращения выдачи виз, сообщил замминистра науки и образования РФ Константин Могилевский.

«Позиция Франции доказывает, что буркинийские власти приняли абсолютно правильное решение добиваться полного суверенитета. Минобрнауки России, безусловно, выступит в этой ситуации вашим стратегическим партнером и окажет помощь попавшим в сложную ситуацию буркинийским студентам», – сказал замминистра, его слова приводит пресс-служба ведомства.

В представительстве министерства добавили, что глава ведомства Валерий Фальков поручил проработать запрос Буркина-Фасо и принять «исчерпывающие меры по обеспечению возможности буркинийским студентам получать образование в России».

30 сентября 2022 г. в Буркина-Фасо произошел военный переворот. Тогда группа спецназа «Кобра» свергла временного президента страны Поль-Анри Сандаого Дамибу. Пост руководителя страны занял командир «Кобры» Ибрагим Траоре.

В июле Траоре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о нехватке энергии в стране и попросил Россию помочь в строительстве небольшой атомной электростанции. Он отмечал, что если Россия «закрепится в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот субрегион».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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