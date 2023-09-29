Погребняков рассказал об эффективности российского препарата от рака
Новый российский препарат для лечения онкологических заболеваний может достигать 90-100% эффективности. Об этом заявил врач по рентгенэндоваскулярной диагностике НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Николая Блохина» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Игорь Погребняков.
«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100%», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Применение таких средств хорошо переносится пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов, заявил Погребняков. Он отметил, что препарат также имеет несколько отечественных аналогов, опыт их применения учли при создании нового лекарства.
При этом у препарата есть противопоказание – это неизлечимая порфириновая болезнь, которая входит в список орфанных (редких).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске производства препаратов для лечения онкологических заболеваний с помощью света. Он отмечал, что на ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство.
«Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается», – писал Собянин у себя в блоге.
Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова рассказывала «Ведомостям», что фотодинамический метод пользуется достаточно большой популярностью, в том числе среди пациентов с раком молочной железы, поскольку позволяет минимизировать воздействие и сохранить ткани.