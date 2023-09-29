Погребняков рассказал об эффективности российского препарата от рака

«Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100%», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).