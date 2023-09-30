Атака ВСУ привела к нарушению электроснабжения поселка в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Погар в Брянской области, что привело к нарушению электроснабжения, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение», – написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что при атаке никто не пострадал, а сотрудники экстренных служб уже работают над устранением ее последствий.
Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.