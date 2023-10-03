Минфин и Минэк поддержали снятие запрета на продажу пива на стадионах

Депутат отметил, что в поддержку этой идеи готово выступить МВД при условии соблюдения всех правил безопасности и идентификации болельщиков. Угрозу пожарной безопасности в возвращении пива на стадионы увидел Минздрав. В ведомстве считают, что в состоянии алкогольного опьянения люди могут начать нарушать запрет на курение. Помимо этого, потребление алкоголя во время спортивных мероприятий может привести к «рискованному поведению».