Минфин и Минэк поддержали снятие запрета на продажу пива на стадионах
Минфин и Минэкономразвития поддержали идею снять запрет на продажу пива на спортивных стадионах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ответы ведомств на обращение депутата «Единой России» Михаила Романова.
Уточняется, что Минэкономразвития готово поддержать идею по возвращению пива на спортивные стадионы, но только при условии, что спортивные клубы, федерации и лиги обяжут направлять целевые отчисления от розничной продажи пива на финансирование мероприятий по развитию спорта высших достижений, профессионального и детско-юношеского спорта.
В обращении к ведомствам Романов напомнил, что пивоваренные компании исторически являются спонсорами разных футбольных команд и «вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства, полученные также и в результате разрешенной торговли на стадионах во время матчей».
Депутат отметил, что в поддержку этой идеи готово выступить МВД при условии соблюдения всех правил безопасности и идентификации болельщиков. Угрозу пожарной безопасности в возвращении пива на стадионы увидел Минздрав. В ведомстве считают, что в состоянии алкогольного опьянения люди могут начать нарушать запрет на курение. Помимо этого, потребление алкоголя во время спортивных мероприятий может привести к «рискованному поведению».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 г. В качестве эксперимента правительство Москвы в мае 2022 г. разрешило до 31 декабря того же года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, концертных залах и на спортивных стадионах.