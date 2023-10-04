В информационной системе ГИБДД произошел сбой
В работе Федеральной информационной системе Госавтоинспекции произошел сбой, сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.
Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены. Причины сбоя устанавливаются, восстановить работу пытаются профильные специалисты, уточнили в агентстве.
Осенью прошлого года сбой в информационных ресурсах ГИБДД произошел в Москве. Тогда также возникли проблемы с выдачей водительских прав и регистрацией машин.
В декабре 2021 г. также сообщалось о масштабном сбое. Помимо оказания госуслуг, возникли проблему доступа к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В «МВД Медия» отмечали, что подобные случаи являются единичными.