Информационные ресурсы ГИБДД возобновили работу после сбоя

В декабре 2021 г. также сообщалось о масштабном сбое. Помимо трудностей в оказании госуслуг возникли проблемы с доступом к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В «МВД медиа» отмечали, что подобные случаи являются единичными.