Информационные ресурсы ГИБДД возобновили работу после сбоя
Работа информационных ресурсов Госавтоинспекции была восстановлена в полном объеме после сбоя, сообщил пресс-центр МВД России.
«В настоящее время возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции», – передает «МВД Медиа».
Россияне, которые из-за сбоя не могли зарегистрировать авто, будут принятые в подразделениях Госавтоинспекции в первоочередном порядке, добавили в МВД.
Сбой в информационной системе ГИБДД произошел 4 октября, из-за чего оказались затруднены регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений.
Осенью прошлого года сбой в информационных ресурсах ГИБДД произошел в Москве. Тогда также возникли проблемы с выдачей водительских прав и регистрацией машин.
В декабре 2021 г. также сообщалось о масштабном сбое. Помимо трудностей в оказании госуслуг возникли проблемы с доступом к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В «МВД медиа» отмечали, что подобные случаи являются единичными.