Лихачев: РФ будет искать возможности для перезапуска Запорожской АЭС в 2024 году
Россия будет искать возможности для перевода Запорожской АЭС в разряд действующих объектов в 2024 г., сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 г. ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г., после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. В том же месяце станция была полностью остановлена.
В начале октября 2022 г., после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
В сентябре 2023 г. стало известно, что ЗАЭС сократит количество персонала на станции из-за активизации военных действий в регионе.