Лихачев: РФ будет искать возможности для перезапуска Запорожской АЭС в 2024 году

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 г. ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г., после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. В том же месяце станция была полностью остановлена.