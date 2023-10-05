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Лихачев: РФ будет искать возможности для перезапуска Запорожской АЭС в 2024 году

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Россия будет искать возможности для перевода Запорожской АЭС в разряд действующих объектов в 2024 г., сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 г. ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г., после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию. В том же месяце станция была полностью остановлена.

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В начале октября 2022 г., после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

В сентябре 2023 г. стало известно, что ЗАЭС сократит количество персонала на станции из-за активизации военных действий в регионе.

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