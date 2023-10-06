Из Санкт-Петербурга впервые запустят прямые рейсы на Пхукет
Уточняется, что купить билеты уже можно. Полеты из «Пулково» на таиландский курорт будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Прилететь из Таиланда в Санкт-Петербург обратно можно будет по вторникам и пятницам.
Время в пути из Санкт-Петербурга на Пхукет составит 10 часов 35 минут, в обратную сторону – 11 часов 20 минут, следует из данных на сайте «Аэрофлота». Рейсы выполняются на лайнерах Airbus A330.
Согласно данным сервиса поиска билетов Aviasales, сейчас из Санкт-Петербурга добраться до Пхукета можно только с пересадкой, прямых рейсов нет.
5 октября «Аэрофлот» сообщил об увеличении числа рейсов из Москвы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду до 11 и 10 в неделю соответственно. С 6 октября добавились новые рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 7 октября увеличится число полетов по вторникам, четвергам и субботам из российской столицы в Хургаду.