Из Санкт-Петербурга впервые запустят прямые рейсы на Пхукет

5 октября «Аэрофлот» сообщил об увеличении числа рейсов из Москвы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду до 11 и 10 в неделю соответственно. С 6 октября добавились новые рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 7 октября увеличится число полетов по вторникам, четвергам и субботам из российской столицы в Хургаду.