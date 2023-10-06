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Общество

Из Санкт-Петербурга впервые запустят прямые рейсы на Пхукет

Ведомости

С 29 октября «Аэрофлот» впервые запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. 

Уточняется, что купить билеты уже можно. Полеты из «Пулково» на таиландский курорт будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Прилететь из Таиланда в Санкт-Петербург обратно можно будет по вторникам и пятницам. 

Время в пути из Санкт-Петербурга на Пхукет составит 10 часов 35 минут, в обратную сторону – 11 часов 20 минут, следует из данных на сайте «Аэрофлота». Рейсы выполняются на лайнерах Airbus A330.

Согласно данным сервиса поиска билетов Aviasales, сейчас из Санкт-Петербурга добраться до Пхукета можно только с пересадкой, прямых рейсов нет. 

5 октября «Аэрофлот» сообщил об увеличении числа рейсов из Москвы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду до 11 и 10 в неделю соответственно. С 6 октября добавились новые рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 7 октября увеличится число полетов по вторникам, четвергам и субботам из российской столицы в Хургаду. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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