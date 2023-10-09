Любимова сообщила Путину об увеличении числа зрителей российского кино до 87 млн
В 2023 г. российское кино посмотрели 87 млн зрителей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она напомнила, что после ухода из России зарубежных кинокомпаний и приостановке показа премьер голливудских фильмов в стране «очень многих волновала судьба российских кинотеатров», поскольку были сомнения, смогут ли они существовать без американского кино.
«Мы точно знаем, что никого не заставишь пойти на фильм, который ты не хочешь смотреть. В 2020 г. на российское кино ходило 42,5 млн зрителей, а теперь в 2023 г. – 87 [млн россиян]», – сказала Любимова.
По ее словам, люди не пойдут смотреть плохой фильм, даже если на улице будет развешена реклама. На показатель влияет «именно сарафанное радио», считает министр. Страхи, что кинотеатры закроются, были, признала Любимова. Однако, по ее словам, их стало даже больше, сегодня в России работает 5550 кинотеатров.
После введения антироссийских санкций иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России. В частности, российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2022 г. сборы упали на 41,9% (до 23,7 млрд руб.) по сравнению с 2021 г. В то же время больше половины из них составляют продажи билетов на российское кино (12,3 млрд руб.).