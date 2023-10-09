Любимова сообщила Путину об увеличении числа зрителей российского кино до 87 млн

После введения антироссийских санкций иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России. В частности, российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2022 г. сборы упали на 41,9% (до 23,7 млрд руб.) по сравнению с 2021 г. В то же время больше половины из них составляют продажи билетов на российское кино (12,3 млрд руб.).