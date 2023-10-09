Газета
Общество

Любимова сообщила Путину об увеличении числа зрителей российского кино до 87 млн

Ведомости

В 2023 г. российское кино посмотрели 87 млн зрителей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она напомнила, что после ухода из России зарубежных кинокомпаний и приостановке показа премьер голливудских фильмов в стране «очень многих волновала судьба российских кинотеатров», поскольку были сомнения, смогут ли они существовать без американского кино.

«Мы точно знаем, что никого не заставишь пойти на фильм, который ты не хочешь смотреть. В 2020 г. на российское кино ходило 42,5 млн зрителей, а теперь в 2023 г. – 87 [млн россиян]», – сказала Любимова.

По ее словам, люди не пойдут смотреть плохой фильм, даже если на улице будет развешена реклама. На показатель влияет «именно сарафанное радио», считает министр. Страхи, что кинотеатры закроются, были, признала Любимова. Однако, по ее словам, их стало даже больше, сегодня в России работает 5550 кинотеатров.

Ранее по теме: Россияне нашли замену исчезнувшим из кинотеатров голливудским блокбастерам

После введения антироссийских санкций иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России. В частности, российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2022 г. сборы упали на 41,9% (до 23,7 млрд руб.) по сравнению с 2021 г. В то же время больше половины из них составляют продажи билетов на российское кино (12,3 млрд руб.).

Только за первое полугодие 2023 г. сборы в России достигли 23,9%, что превышает показатели аналогичного периода 2022 г. на 64%, писал РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Больше четверти сборов (28,5%) обеспечил фильм «Чебурашка».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных