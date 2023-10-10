Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в России растет. В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет оснований для введения масочного режима из-за роста заболеваемости коронавирусом. Она допустила, что основания есть среди профессиональных групп, прежде всего среди работников медицинских и социальных учреждений. По ее словам, решения о введении масочного режима уже принимаются в разных субъектах РФ.