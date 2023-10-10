Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19
В России наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В настоящее время наблюдается стабилизация эпидемического процесса COVID-19», – говорится в сообщении ведомства.
По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе выявили 16 048 случаев заболевания COVID-19. При этом на 100 000 населения пришлось 11 случаев – это на 3,5% ниже предшествующей недели.
Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 уточнил, что в 39 регионах выросло число госпитализаций, в 20 субъектах динамика превысила средний уровень по России. Всего же заболеваемость коронавирусом выросла в 57 регионах.
По данным оперштаба, количество выздоровевших людей выросло на 20,6% – до 16 297 человек. За неделю с подтвержденным диагнозом умерли 25 человек.
Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в России растет. В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет оснований для введения масочного режима из-за роста заболеваемости коронавирусом. Она допустила, что основания есть среди профессиональных групп, прежде всего среди работников медицинских и социальных учреждений. По ее словам, решения о введении масочного режима уже принимаются в разных субъектах РФ.