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Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19

Ведомости

В России наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время наблюдается стабилизация эпидемического процесса COVID-19», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе выявили 16 048 случаев заболевания COVID-19. При этом на 100 000 населения пришлось 11 случаев – это на 3,5% ниже предшествующей недели.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 уточнил, что в 39 регионах выросло число госпитализаций, в 20 субъектах динамика превысила средний уровень по России. Всего же заболеваемость коронавирусом выросла в 57 регионах.

По данным оперштаба, количество выздоровевших людей выросло на 20,6% – до 16 297 человек. За неделю с подтвержденным диагнозом умерли 25 человек.

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в России растет. В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет оснований для введения масочного режима из-за роста заболеваемости коронавирусом. Она допустила, что основания есть среди профессиональных групп, прежде всего среди работников медицинских и социальных учреждений. По ее словам, решения о введении масочного режима уже принимаются в разных субъектах РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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