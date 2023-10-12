В России вступила в силу статья УК о сроках за сбор краснокнижных грибов
12 октября в силу вступила статья Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ.
Речь идет о ст. 260.1 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов). Наказание за сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы.
В случае приобретения или продажи грибов и растений с использованием СМИ и интернета предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. При этом срок может быть увеличен при отягчающих обстоятельствах. Максимальное наказание по статье составляет до девяти лет лишения свободы – за покупку и продажу краснокнижных грибов и растений по предварительному сговору или организованной группой с использованием интернета или служебного положения.
«РИА Новости» отмечает, что в силу также вступают штрафы за причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу России. Для граждан штраф составит до 5000 руб., для должностных лиц – до 20 000 руб., для юридических лиц – до 1 млн руб.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова пояснила, что ранее ответственность предусматривалась только за уничтожение краснокнижных животных и растений. Поправки в ст. 8.35 КоАП ликвидируют правовой пробел и накладывают штрафы за причинение вреда и «другим организмам», занесенным в Красную книгу России. Прежде всего, речь идет о грибах.
В частности, особой защите подлежат вешенка семгово-соломенная, перечный гриб рубиновый, мокруха войлочная, трюфель черный, мокруха войлочная, звездовик сводчатый и др., следует из данных сайта «Красная книга России».