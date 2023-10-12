В России вступила в силу статья УК о сроках за сбор краснокнижных грибов

В случае приобретения или продажи грибов и растений с использованием СМИ и интернета предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. При этом срок может быть увеличен при отягчающих обстоятельствах. Максимальное наказание по статье составляет до девяти лет лишения свободы – за покупку и продажу краснокнижных грибов и растений по предварительному сговору или организованной группой с использованием интернета или служебного положения.