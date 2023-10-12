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В России вступила в силу статья УК о сроках за сбор краснокнижных грибов

Ведомости

12 октября в силу вступила статья Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ. 

Речь идет о ст. 260.1 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов). Наказание за сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы. 

В случае приобретения или продажи грибов и растений с использованием СМИ и интернета предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. При этом срок может быть увеличен при отягчающих обстоятельствах. Максимальное наказание по статье составляет до девяти лет лишения свободы – за покупку и продажу краснокнижных грибов и растений по предварительному сговору или организованной группой с использованием интернета или служебного положения.

«РИА Новости» отмечает, что в силу также вступают штрафы за причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу России. Для граждан штраф составит до 5000 руб., для должностных лиц – до 20 000 руб., для юридических лиц – до 1 млн руб.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова пояснила, что ранее ответственность предусматривалась только за уничтожение краснокнижных животных и растений. Поправки в ст. 8.35 КоАП ликвидируют правовой пробел и накладывают штрафы за причинение вреда и «другим организмам», занесенным в Красную книгу России. Прежде всего, речь идет о грибах. 

В частности, особой защите подлежат вешенка семгово-соломенная, перечный гриб рубиновый, мокруха войлочная, трюфель черный, мокруха войлочная, звездовик сводчатый и др., следует из данных сайта «Красная книга России». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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