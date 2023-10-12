Суд заочно арестовал одного из авторов законов о приватизации

Сергею Моложавому 61 год. Он окончил Ленинградский военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского, получил специальность «военный инженер-математик». В 1997 г. стал заместителем председателя комитета госимущества России. После того как комитет получил статус министерства, Моложавый стал замминистра имущественных отношений. В это время он занимался разработкой законов о приватизации 1997 и 2001 гг. В 2003 г. он стал председателем «ВО "Технопромэкспорт"», а через три года – гендиректором компании. К 2010 г., когда компания уже входила в структуры «Ростеха», Моложавый покинул ее. По информации РБК, после начала 2023 г. он покинул Россию и сейчас находится за ее пределами.