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Суд заочно арестовал одного из авторов законов о приватизации

Ведомости

Кузьминский районный суд Москвы заочно арестовал одного из разработчиков законов о приватизации и бывшего замминистра имущественных отношений Сергея Моложавого по делу о мошенничестве. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что суд принял такое решение 10 октября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. В настоящее время Моложавый объявлен в розыск, следует из базы МВД.

Уголовное дело было возбуждено в июле этого года. Потерпевшим по нему признан бывший гендиректор «Голденберг инвеста» Игорь Гитлин, которому принадлежало 0,1% голосующих акций компании. Основным акционером же компании является «Норс Ист Партнерс Би.Ви», ей принадлежало 99,9% акций. В конце 2020 г. совет директоров «Голденберг инвест» принял решение о назначении на пост гендиректора компании Моложавого, полномочия Гитлина на этой должности были прекращены. До 2021 г. Моложавый был руководителем компании, следует из данных ЕГРЮЛ. Помимо этого, согласно тексту решения арбитражного суда Москвы от 30 марта 2021 г., Моложавый на тот момент также был гендиректором «Норс Ист Партнерс Би.Ви».

По информации РБК, изначально сообщалось, что неустановленные лица разработали план об отчуждении в свою пользу 50% сертификатов акций «Голденберг инвеста», которые принадлежали Гитлину. В результате группа лиц получила контроль над имуществом, находящимся в собственности компании, в том числе 99,9% акций «Голденберг инвеста», 99,9% акций «Партнер-недвижимости», а также здания, расположенные в Москве в Большом Коптевском проезде, на Садовнической улице, и несколько объектов недвижимости в Воронеже.

Как пишет «Коммерсантъ», следствие подозревает Моложавого в причастности к выводу активов «Голденберг инвеста» – двух зданий общей площадью 4500 кв. м по адресу Большой Коптевский проезд, д.3, и земельного участка под ними. Уточняется, что они были проданы на торгах.

Сергею Моложавому 61 год. Он окончил Ленинградский военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского, получил специальность «военный инженер-математик». В 1997 г. стал заместителем председателя комитета госимущества России. После того как комитет получил статус министерства, Моложавый стал замминистра имущественных отношений. В это время он занимался разработкой законов о приватизации 1997 и 2001 гг. В 2003 г. он стал председателем «ВО "Технопромэкспорт"», а через три года – гендиректором компании. К 2010 г., когда компания уже входила в структуры «Ростеха», Моложавый покинул ее. По информации РБК, после начала 2023 г. он покинул Россию и сейчас находится за ее пределами.

Компания «Голденберг инвест» была зарегистрирована в 2010 г. в Москве. Ее основным видом деятельности были указаны аренда и управление нежилой недвижимостью, а также строительство жилых и нежилых помещений, их покупка и продажа. По итогам 2021 г. убытки «Голденберг инвеста» составили почти 23 млн руб. В сентябре 2022 г. компания была ликвидирована. В декабре 2022 г. была зарегистрирована новая компания – «Голденберг инвест». Ее гендиректором, как и в предыдущей организации, является Валерий Худяков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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