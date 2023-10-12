Росавиация опровергла данные СМИ о срабатывании бортовых ответчиков

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщил, что сигналы тревоги подали сразу пять российских лайнеров, следующих по маршрутам Череповец – Москва, Самара – Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва, а также Сабетта – Москва и Петрозаводск – Санкт-Петербург. В то же время агентство отмечало, что ни один из самолетов не изменил курс и высоту полета.