Росавиация опровергла данные СМИ о срабатывании бортовых ответчиков
Все полеты выполняются штатно, сообщения о срабатывании ответчиков в аварийном режиме не соответствуют действительности. Об этом сообщает Росавиация.
«Росавиация опровергает данные в СМИ о срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолетов в нештатном режиме. Подчеркиваем: все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полетов», – говорится в сообщении.
В Санкт-Петербургском региональном центре Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали сигналов тревоги, добавили в ведомстве. В Росавиации обратили внимание, что СМИ ссылались на данные сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, «в котором, скорее всего, произошел системный сбой». В ведомстве подчеркнули, что российские специалисты не несут ответственность за точность данных этого сервиса.
Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщил, что сигналы тревоги подали сразу пять российских лайнеров, следующих по маршрутам Череповец – Москва, Самара – Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва, а также Сабетта – Москва и Петрозаводск – Санкт-Петербург. В то же время агентство отмечало, что ни один из самолетов не изменил курс и высоту полета.