Газета
Общество

Росавиация опровергла данные СМИ о срабатывании бортовых ответчиков

Ведомости

Все полеты выполняются штатно, сообщения о срабатывании ответчиков в аварийном режиме не соответствуют действительности. Об этом сообщает Росавиация.

«Росавиация опровергает данные в СМИ о срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолетов в нештатном режиме. Подчеркиваем: все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности полетов», – говорится в сообщении.

В Санкт-Петербургском региональном центре Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали сигналов тревоги, добавили в ведомстве. В Росавиации обратили внимание, что СМИ ссылались на данные сервиса отслеживания полетов FlightRadar24, «в котором, скорее всего, произошел системный сбой». В ведомстве подчеркнули, что российские специалисты не несут ответственность за точность данных этого сервиса.

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщил, что сигналы тревоги подали сразу пять российских лайнеров, следующих по маршрутам Череповец – Москва, Самара – Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва, а также Сабетта – Москва и Петрозаводск – Санкт-Петербург. В то же время агентство отмечало, что ни один из самолетов не изменил курс и высоту полета.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных