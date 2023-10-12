МВД объявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина
Бизнесмен украинского происхождения Эдуард Шифрин объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД.
Основанием для розыска является статья УК РФ. Какая именно – в карточке не уточняется.
Шифрину 63 года. Он родился на Украине. В октябре 2016 г. президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 11 человек, среди которых были Шифрин и его дочь София Роза.
В 2010 г. Шифрин вошел в список богатейших людей мира по версии Forbes, его состояние оценивалось в $1,3 млрд. Однако спустя год Шифрин покинул список. В 2009 г. он стал вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.