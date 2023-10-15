Митрополит Тихон в шутку сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму
Митрополит Тихон (Шевкунов) в шутку сравнил свое назначение главой Крымской митрополии со ссылкой на Колыму, заявив, что Псково-Печерский монастырь останется для него самым прекрасным местом, «не променянным ни на что в сердце». Об этом он заявил в прощальном слове к прихожанам монастыря.
Митрополит в своей речи поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который «неожиданно» назначил его псковским епископом и игуменом Псково-Печерского монастыря.
«Чтобы в Печоры – я даже не дерзал об этом мечтать. Но вот мечты сбываются и быстро проходят», – сказал митрополит Тихон.
Он попросил прощения у верующих и призвал помолиться о нем. Там, в Крыму, другая большая епархия и есть свои сложности, пояснил митрополит.
«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне – на курорты Колымы», – сказал он, добавив, что «там прекрасно, но это не Печоры».
Священный синод Русской православной церкви в октябре назначил Шевкунова главой Крымской митрополии. Прежнего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря проводили на покой «с выражением благодарности за понесенные в течение 43 лет архипастырские труды». Место митрополита Тихона займет викарий Новгородской епархии и наместник Свято-Юрьевского монастыря Великого Новгорода епископ Арсений.