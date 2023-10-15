Митрополит Тихон в шутку сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне – на курорты Колымы», – сказал он, добавив, что «там прекрасно, но это не Печоры».