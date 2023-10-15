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Митрополит Тихон в шутку сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму

Ведомости

Митрополит Тихон (Шевкунов) в шутку сравнил свое назначение главой Крымской митрополии со ссылкой на Колыму, заявив, что Псково-Печерский монастырь останется для него самым прекрасным местом, «не променянным ни на что в сердце». Об этом он заявил в прощальном слове к прихожанам монастыря.

Митрополит в своей речи поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который «неожиданно» назначил его псковским епископом и игуменом Псково-Печерского монастыря.

«Чтобы в Печоры – я даже не дерзал об этом мечтать. Но вот мечты сбываются и быстро проходят», – сказал митрополит Тихон.

Он попросил прощения у верующих и призвал помолиться о нем. Там, в Крыму, другая большая епархия и есть свои сложности, пояснил митрополит.

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«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне – на курорты Колымы», – сказал он, добавив, что «там прекрасно, но это не Печоры».

Священный синод Русской православной церкви в октябре назначил Шевкунова главой Крымской митрополии. Прежнего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря проводили на покой «с выражением благодарности за понесенные в течение 43 лет архипастырские труды». Место митрополита Тихона займет викарий Новгородской епархии и наместник Свято-Юрьевского монастыря Великого Новгорода епископ Арсений. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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