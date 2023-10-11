Митрополит Тихон назначен главой Крымской митрополии

Митрополит Тихон назначен главой Крымской митрополииПрежнего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря проводили на покой
Священный синод Русской православной церкви назначил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) главой Крымской митрополии. Об этом сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в журнале Священного синода за 11 октября.
Прежнего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря проводили на покой «с выражением благодарности за понесенные в течение 43 лет архипастырские труды». Место митрополита Тихона займет викарий Новгородской епархии и наместник Свято-Юрьевского монастыря Великого Новгорода епископ Арсений – его назначили священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области.
По словам политолога, специалиста по истории РПЦ Алексея Макаркина, митрополита Тихона с Крымом связывает многое: это и историко-археологический парк при музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе (18 марта, в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя, его посетил президент России Владимир Путин) и созданная им пьеса «Грифон» об истории Крыма.
«У митрополита Тихона в Крыму есть интересы, связанные с продвижением исторической темы, темы единства Крыма и России, темы крещения князя Владимира в Корсунской купели и многие другие. Кроме того, если раньше РПЦ признавала Крым территорией Украинской православной церкви (УПЦ), то в 2022 г. это было отменено. Теперь Крымская митрополия находится в прямом подчинении Московской патриархии. Соответственно, видимо, митрополит Тихон здесь будет, что называется, «на переднем краю». Я думаю, что с одной стороны, это поручение патриарха, а с другой, по моему мнению, – с этим согласно российское государство, с которым у митрополита Тихона вполне конструктивные и давние отношения», – отметил политолог.
Макаркин объяснил, что перевод в Крым, хоть и формально является «движением по горизонтали» (перевод из одной митрополии в другую, из Пскова в Симферополь) по церковной линии, делает должность митрополита Тихона более заметной с точки зрения государства. Государство уделяет Крыму гораздо больше внимания, чем Псковской митрополии, считает он.
Тем не менее, Крымский регион важен, в том числе, и для церкви. По мнению Макаркина, Крым станет моделью для новых регионов России.
«Сейчас рассматривается вопрос церковной юрисдикции на новых территориях. Где-то переход, подобный крымскому, уже случился (Священный синод РПЦ принял Бердянскую епархию Запорожской области канонической УПЦ в подчинение патриарху Кириллу 16 мая 2023 г. – «Ведомости»), но другие территории еще формально подчинены митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Но я думаю, что переход их в подчинение патриарха Кирилла – это вопрос времени», – добавил политолог.
28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, Псково-Печерская обитель отметила свое 550-летие. Путин хоть и не посетил монастырь лично, но направил свое приветственное поздравление, назвав его «оплотом православия». Макаркин связал столь высокий интерес высокопоставленных светских и духовных лиц к юбилею Псково-Печерского монастыря не только с важностью места обители в истории, но и с фигурой Тихона.