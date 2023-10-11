Митрополит Тихон назначен главой Крымской митрополии

«У митрополита Тихона в Крыму есть интересы, связанные с продвижением исторической темы, темы единства Крыма и России, темы крещения князя Владимира в Корсунской купели и многие другие. Кроме того, если раньше РПЦ признавала Крым территорией Украинской православной церкви (УПЦ), то в 2022 г. это было отменено. Теперь Крымская митрополия находится в прямом подчинении Московской патриархии. Соответственно, видимо, митрополит Тихон здесь будет, что называется, «на переднем краю». Я думаю, что с одной стороны, это поручение патриарха, а с другой, по моему мнению, – с этим согласно российское государство, с которым у митрополита Тихона вполне конструктивные и давние отношения», – отметил политолог.