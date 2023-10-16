Газета
Общество

В Белгороде прошли похороны семьи раненного при обстреле журналиста Sputnik

Ведомости

В Белгороде прошли похороны семьи сотрудника редакции Sputnik Хайбара Акифи, который получил ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». 

«Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице», – сказала она (цит. по «РИА Новости»). 

Симоньян уточнила, что сам Акифи до сих пор находится в коме. «И врачи не знают, выйдет он из этой комы или нет. И он не знает, что семьи у него больше нет». – добавила она. Прощание с его семьей прошло 14 октября. 

Акифи работает продюсером Sputnik Афганистан. По словам Симоньян, незадолго до этого журналист приехал из Афганистана, где он освещал последствия землетрясения в Герате на северо-западе страны, навестить семью и провести с ней пару дней. 

В ночь на 12 октября Белгородская область подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон был сбит на подлете к Белгороду. Однако из-за упавших обломков загорелся частный дом. В результате три человека погибли, в том числе ребенок, еще двое пострадали. У мужчины диагностировали ожоги дыхательных путей, он находится в коме, у женщины – сотрясение мозга и перелом ноги, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, добавил Гладков. Позже Симоньян сообщила, что погибшими оказались дочь Акифи и родители его жены.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных