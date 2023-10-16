В Белгороде прошли похороны семьи раненного при обстреле журналиста Sputnik
В Белгороде прошли похороны семьи сотрудника редакции Sputnik Хайбара Акифи, который получил ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
«Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице», – сказала она (цит. по «РИА Новости»).
Симоньян уточнила, что сам Акифи до сих пор находится в коме. «И врачи не знают, выйдет он из этой комы или нет. И он не знает, что семьи у него больше нет». – добавила она. Прощание с его семьей прошло 14 октября.
Акифи работает продюсером Sputnik Афганистан. По словам Симоньян, незадолго до этого журналист приехал из Афганистана, где он освещал последствия землетрясения в Герате на северо-западе страны, навестить семью и провести с ней пару дней.
В ночь на 12 октября Белгородская область подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон был сбит на подлете к Белгороду. Однако из-за упавших обломков загорелся частный дом. В результате три человека погибли, в том числе ребенок, еще двое пострадали. У мужчины диагностировали ожоги дыхательных путей, он находится в коме, у женщины – сотрясение мозга и перелом ноги, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, добавил Гладков. Позже Симоньян сообщила, что погибшими оказались дочь Акифи и родители его жены.