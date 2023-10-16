В Белгороде прошли похороны семьи раненного при обстреле журналиста Sputnik

В ночь на 12 октября Белгородская область подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дрон был сбит на подлете к Белгороду. Однако из-за упавших обломков загорелся частный дом. В результате три человека погибли, в том числе ребенок, еще двое пострадали. У мужчины диагностировали ожоги дыхательных путей, он находится в коме, у женщины – сотрясение мозга и перелом ноги, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, добавил Гладков. Позже Симоньян сообщила, что погибшими оказались дочь Акифи и родители его жены.