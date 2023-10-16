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ВЦИОМ: каждый второй россиянин занимается спортом 1-3 раза в неделю

Ведомости

Каждый второй россиянин (54%) регулярно занимается спортом от 1 до 3 раз в неделю, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Для сравнения: в 2013 г. доля россиян, которые занимались спортом не реже одного раза в неделю, составляла 40%, при этом ежедневно физическим нагрузкам себя подвергали только каждый десятый респондент (10%). Сейчас этот показатель находится на уровне 18%.

Согласно результатам опроса, ежедневно спортом чаще всего занимаются представители возрастной группы старше 60 лет (25%) и жители сел (24%). При этом внутри этих групп чаще чем раз в месяц спортом занимается только каждый второй респондент (45% и 51% соответственно). В связи с этим аналитики ВЦИОМ отмечают, что представители старшего поколения и жители сел не являются самыми спортивными категориями граждан.

Наиболее спортивными, напротив, являются молодые люди (18-24 лет). Уровень вовлеченности в занятия спортом как минимум раз в месяц в этой группе составляет 68%. При этом каждый четвертый представитель этой возрастной группы не занимается спортом вообще. Среди старшего поколения доля таких ответов вдвое больше (52%).

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Среди причин, по которым респонденты не занимаются спортом, они назвали отсутствие времени (40%), плохое состояние здоровья (36%) и недостаток силы воли и мотивации (22%).

Самыми популярными видами спорта для россиян в 2023 г. стали бег, спортивная ходьба и легкая атлетика (39%), а также фитнес (31%) и силовые тренировки (18%).

Ранее в интервью Медиакорпорации Китая президент России Владимир Путин рассказал о важности занятий спортом. «Это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки ‒ это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей, это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у него время на тренировки. Путин также отметил, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей. «Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», – добавил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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