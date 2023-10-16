ВЦИОМ: каждый второй россиянин занимается спортом 1-3 раза в неделю
Каждый второй россиянин (54%) регулярно занимается спортом от 1 до 3 раз в неделю, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Для сравнения: в 2013 г. доля россиян, которые занимались спортом не реже одного раза в неделю, составляла 40%, при этом ежедневно физическим нагрузкам себя подвергали только каждый десятый респондент (10%). Сейчас этот показатель находится на уровне 18%.
Согласно результатам опроса, ежедневно спортом чаще всего занимаются представители возрастной группы старше 60 лет (25%) и жители сел (24%). При этом внутри этих групп чаще чем раз в месяц спортом занимается только каждый второй респондент (45% и 51% соответственно). В связи с этим аналитики ВЦИОМ отмечают, что представители старшего поколения и жители сел не являются самыми спортивными категориями граждан.
Наиболее спортивными, напротив, являются молодые люди (18-24 лет). Уровень вовлеченности в занятия спортом как минимум раз в месяц в этой группе составляет 68%. При этом каждый четвертый представитель этой возрастной группы не занимается спортом вообще. Среди старшего поколения доля таких ответов вдвое больше (52%).
Среди причин, по которым респонденты не занимаются спортом, они назвали отсутствие времени (40%), плохое состояние здоровья (36%) и недостаток силы воли и мотивации (22%).
Самыми популярными видами спорта для россиян в 2023 г. стали бег, спортивная ходьба и легкая атлетика (39%), а также фитнес (31%) и силовые тренировки (18%).
Ранее в интервью Медиакорпорации Китая президент России Владимир Путин рассказал о важности занятий спортом. «Это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки ‒ это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей, это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у него время на тренировки. Путин также отметил, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей. «Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», – добавил глава государства.