ВЦИОМ: каждый второй россиянин занимается спортом 1-3 раза в неделю

Ранее в интервью Медиакорпорации Китая президент России Владимир Путин рассказал о важности занятий спортом. «Это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки ‒ это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей, это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у него время на тренировки. Путин также отметил, что до сих пор с удовольствием играет в хоккей. «Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», – добавил глава государства.