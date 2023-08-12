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Общество

Путин назвал приоритетным развитие массового физкультурного движения

Ведомости

В России уделяется приоритетное внимание развитию массового физкультурного движения. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина россиянам по случаю Дня физкультурника.

«Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей... В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание», – говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание на то, что в России строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы, а в регионах проводятся масштабные спортивные мероприятия. Среди них Путин выделил «Кросс нации», «Лыжня России», «Сельские спортивные игры», соревнования школьников «Президентские состязания» и др. Эти мероприятия помогают сделать спорт в стране более массовым, а также способствуют воспитанию новых чемпионов и рекордсменов.

«В этой связи особые слова признательности тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам, всем специалистам отрасли, которые в нынешнем году отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта», – добавил он.

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Летом 2020 г. Путин поставил задачу к 2030 г. увеличить долю россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. В июне этого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия успешно идет к этой цели.

В ноябре прошлого года Чернышенко поручил Минпросвещения и Минспорта РФ расширить список обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Отмечалось, что меры по развитию спорта в стране согласованы с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Чернышенко поручил Минспорту добавить к перечню обязательных дисциплин ГТО метание спортивного снаряда, стрельбу из пневматической винтовки и новый норматив — управление беспилотниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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