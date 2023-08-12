Путин назвал приоритетным развитие массового физкультурного движения
В России уделяется приоритетное внимание развитию массового физкультурного движения. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина россиянам по случаю Дня физкультурника.
«Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей... В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание», – говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание на то, что в России строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы, а в регионах проводятся масштабные спортивные мероприятия. Среди них Путин выделил «Кросс нации», «Лыжня России», «Сельские спортивные игры», соревнования школьников «Президентские состязания» и др. Эти мероприятия помогают сделать спорт в стране более массовым, а также способствуют воспитанию новых чемпионов и рекордсменов.
«В этой связи особые слова признательности тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам, всем специалистам отрасли, которые в нынешнем году отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта», – добавил он.
В ноябре прошлого года Чернышенко поручил Минпросвещения и Минспорта РФ расширить список обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Отмечалось, что меры по развитию спорта в стране согласованы с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Чернышенко поручил Минспорту добавить к перечню обязательных дисциплин ГТО метание спортивного снаряда, стрельбу из пневматической винтовки и новый норматив — управление беспилотниками.