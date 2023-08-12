Путин назвал приоритетным развитие массового физкультурного движения

Глава государства обратил внимание на то, что в России строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы, а в регионах проводятся масштабные спортивные мероприятия. Среди них Путин выделил «Кросс нации», «Лыжня России», «Сельские спортивные игры», соревнования школьников «Президентские состязания» и др. Эти мероприятия помогают сделать спорт в стране более массовым, а также способствуют воспитанию новых чемпионов и рекордсменов.