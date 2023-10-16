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В Госдуму внесут проект о наказании за следственные действия из-за рубежа

Ведомости

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о наказании за проведение на территории России незаконных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий должностными лицами иностранных государств и международных организаций, в которых не участвует Россия. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. 

«Речь идет о действиях по сбору доказательств, включая дистанционные и трансграничные контакты из-за рубежа, которые проводятся в обход нашего законодательства, международных договоров и в целях, противоречащих интересам нашей страны», – пояснил он в своем Telegram-канале.

Депутаты предлагают дополнить УК РФ новой статьей, которая предусматривает за незаконные следственные действия штрафы до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок до 5 лет. Сроки внесения законопроекта в ГД не уточняются. На момент написания новости инициатива не отображалась в электронной базе нижней палаты.

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Пискарев заявил, что инициатива направлена на защиту суверенитета России и призвана защитить граждан страны «от провокаций спецслужб недружественных государств». В качестве примера он привел «побуждение россиян к даче показаний по инспирируемым за границей уголовным делам и выезду за рубеж для последующего их задержания».

В конце сентября ГД одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за публичное оправдание или пропаганду идеологии экстремизма. Одним из авторов поправок также выступил Пискарев. За правонарушение будет грозить до пяти лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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