В Госдуму внесут проект о наказании за следственные действия из-за рубежа

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о наказании за проведение на территории России незаконных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий должностными лицами иностранных государств и международных организаций, в которых не участвует Россия. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.