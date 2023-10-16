В Госдуму внесут проект о наказании за следственные действия из-за рубежа
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о наказании за проведение на территории России незаконных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий должностными лицами иностранных государств и международных организаций, в которых не участвует Россия. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Речь идет о действиях по сбору доказательств, включая дистанционные и трансграничные контакты из-за рубежа, которые проводятся в обход нашего законодательства, международных договоров и в целях, противоречащих интересам нашей страны», – пояснил он в своем Telegram-канале.
Депутаты предлагают дополнить УК РФ новой статьей, которая предусматривает за незаконные следственные действия штрафы до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок до 5 лет. Сроки внесения законопроекта в ГД не уточняются. На момент написания новости инициатива не отображалась в электронной базе нижней палаты.
Пискарев заявил, что инициатива направлена на защиту суверенитета России и призвана защитить граждан страны «от провокаций спецслужб недружественных государств». В качестве примера он привел «побуждение россиян к даче показаний по инспирируемым за границей уголовным делам и выезду за рубеж для последующего их задержания».
В конце сентября ГД одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за публичное оправдание или пропаганду идеологии экстремизма. Одним из авторов поправок также выступил Пискарев. За правонарушение будет грозить до пяти лет лишения свободы.