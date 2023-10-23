СМИ: Ирландия может ограничить срок проживания украинцев в государственном жилье

Сейчас такого ограничения нет, но на фоне общей нехватки жилья эта система уже несколько месяцев работает с перебоями. Прибывшим иногда приходится размещаться во временных помещениях – спортзалах или даже палатках, уточняет Reuters. По оценкам министерства финансов, расходы на обеспечение жильем и пособиями украинских беженцев в 2024 г. вырастут до 2,5 млрд евро ($2,65 млрд), что составляет почти половину дополнительных расходов, выделяемых всем ведомствам в следующем году.