СМИ: Ирландия может ограничить срок проживания украинцев в государственном жилье
Ирландия рассматривает возможность ограничить тремя месяцами срок пребывания украинских беженцев в государственном жилье. После этого им придется искать жилье самостоятельно, передает газета Irish Examiner со ссылкой на источник в правительстве.
Сейчас такого ограничения нет, но на фоне общей нехватки жилья эта система уже несколько месяцев работает с перебоями. Прибывшим иногда приходится размещаться во временных помещениях – спортзалах или даже палатках, уточняет Reuters. По оценкам министерства финансов, расходы на обеспечение жильем и пособиями украинских беженцев в 2024 г. вырастут до 2,5 млрд евро ($2,65 млрд), что составляет почти половину дополнительных расходов, выделяемых всем ведомствам в следующем году.
Предполагаемые изменения будут распространяться на вновь прибывших, которые через три месяца должны будут найти частное съемное жилье или переехать в недвижимость, переданную в пользование домовладельцам, сообщает газета Irish Examiner.
Решение о введении временных ограничений на проживание было предпринято, чтобы привести предложение Ирландии в соответствие с другими странами ЕС. Например, в Чехии украинские беженцы имеют право на проживание в государственном жилье максимум 150 дней. В Польше те, кто провел более 120 дней в предоставленном жилье, должны оплатить 50% стоимости, а через 180 дней этот показатель возрастает до 75%, уточняет издание.
С феврале 2022 г. в Ирландию переехали почти 100 000 украинцев, что, по данным правительства, составляет 1,6% от общего числа украинских беженцев в Европе. К сентябрю около 72 000 человек находились в предоставленном государством жилье. Почти 17 000 украинских беженцев живут в комнатах или квартирах, предоставленных домовладельцами, которые получают субсидию от государства.
20 октября управление иммиграционной службы Норвегии сообщило, что украинцам, пожелавшим вернуться в родную страну, будут выплачивать наличными 17 500 норвежских крон (около $1500). В случае возвращения в Норвегию сумму финансовой поддержки придется возместить – полностью или частично, в зависимости от того, сколько времени человек проведет в родной стране.