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Общество

В Иране умерла девушка-подросток, задержанная за отсутствие хиджаба

Ведомости

Студентка из Тегерана, 17-летняя Армита Гераванд, умерла после 28 дней комы, сообщило информагентство IRNA. В начале октября девушку задержали за отсутствие хиджаба.

«После обширного лечения и двадцати восьми дней госпитализации в отделение особого ухода [Армита Граванд] скончалась», – говорится в сообщении. По версии агентства, у студентки «резко упало кровяное давление и она потеряла сознание» по дороге в школу в метро.

Курдская неправительственная организация Hengaw утверждает, что девушка стала жертвой полиции нравов, которая задержала ее за отсутствие хиджаба. По данным правозащитников, силовики «не только воспрепятствовали созданию следственной комиссии, но и арестовали независимых журналистов, пытавшихся расследовать ее дело в больнице». 

Власти Ирана расформировали «моральный патруль» на фоне протестов

Но эксперты утверждают, что о реформах говорить рано

Также, по версии правозащитников, силовые ведомства оказывали давление на одноклассников, друзей, родителей Гараванд и «тайно публиковали вводящую в заблуждение информацию и подвергали цензуре новости».

Осенью 2022 г. Иран охватила волна протестов после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». Очевидцы сообщали об избиении девушки представителями правопорядка. Власти же заявляли, что у Амини были проблемы с сердцем.

После подавления протестов, в ходе которых погибли порядка 200 человек, прокуратура Ирана объявила о ликвидации одного из подразделений полиции нравов. Генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери заявлял, что «Патрули Эршада» («наставнические патрули») не имели «общего с судебной системой». Главной задачей таких патрулей было следить за пристойным внешним видом женщин, а также за одеждой и прическами мужчин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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