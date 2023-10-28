В Иране умерла девушка-подросток, задержанная за отсутствие хиджаба

После подавления протестов, в ходе которых погибли порядка 200 человек, прокуратура Ирана объявила о ликвидации одного из подразделений полиции нравов. Генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери заявлял, что «Патрули Эршада» («наставнические патрули») не имели «общего с судебной системой». Главной задачей таких патрулей было следить за пристойным внешним видом женщин, а также за одеждой и прическами мужчин.