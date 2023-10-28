В Иране умерла девушка-подросток, задержанная за отсутствие хиджаба
Студентка из Тегерана, 17-летняя Армита Гераванд, умерла после 28 дней комы, сообщило информагентство IRNA. В начале октября девушку задержали за отсутствие хиджаба.
«После обширного лечения и двадцати восьми дней госпитализации в отделение особого ухода [Армита Граванд] скончалась», – говорится в сообщении. По версии агентства, у студентки «резко упало кровяное давление и она потеряла сознание» по дороге в школу в метро.
Курдская неправительственная организация Hengaw утверждает, что девушка стала жертвой полиции нравов, которая задержала ее за отсутствие хиджаба. По данным правозащитников, силовики «не только воспрепятствовали созданию следственной комиссии, но и арестовали независимых журналистов, пытавшихся расследовать ее дело в больнице».
Также, по версии правозащитников, силовые ведомства оказывали давление на одноклассников, друзей, родителей Гараванд и «тайно публиковали вводящую в заблуждение информацию и подвергали цензуре новости».
Осенью 2022 г. Иран охватила волна протестов после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». Очевидцы сообщали об избиении девушки представителями правопорядка. Власти же заявляли, что у Амини были проблемы с сердцем.
После подавления протестов, в ходе которых погибли порядка 200 человек, прокуратура Ирана объявила о ликвидации одного из подразделений полиции нравов. Генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери заявлял, что «Патрули Эршада» («наставнические патрули») не имели «общего с судебной системой». Главной задачей таких патрулей было следить за пристойным внешним видом женщин, а также за одеждой и прическами мужчин.