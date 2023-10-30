Поклонская обратилась к подписчикам впервые за полтора года
Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская предупредила о мошенниках, действующих от ее имени в различных социальных сетях. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Поклонская рассказала, что от ее имени некоему гражданину США сообщили, что для ее выкупа с Украины требуется внести залог в $100 000. Перед этим мужчина почти год общался с мошенниками.
«Перед моим "спасением" мужчина решил проверить данную информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей», – объяснила экс-прокурор Крыма.
Поклонская подчеркнула, что разместила пост специально, чтобы «обезопасить людей» от действий аферистов, и отметила, что, «несмотря на сложные политические отношения», гражданин США действовал искренне, демонстрируя человечность.
Поклонская объявила об уходе из соцсетей 14 июня 2022 г. Свое решение она объяснила выполнением задач, поставленных генеральным прокурором России, в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».
Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. она занимала должность замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы комитета Думы по международным делам. В октябре 2021 г. ее назначили послом России в Кабо-Верде, однако в январе следующего года она сообщила, что ее назначение не состоится по личным обстоятельствам. 2 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества, а 13 июня 2022 г. освободил от этого поста.