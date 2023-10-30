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Общество

Поклонская обратилась к подписчикам впервые за полтора года

Ведомости

Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская предупредила о мошенниках, действующих от ее имени в различных социальных сетях. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Поклонская рассказала, что от ее имени некоему гражданину США сообщили, что для ее выкупа с Украины требуется внести залог в $100 000. Перед этим мужчина почти год общался с мошенниками.

«Перед моим "спасением" мужчина решил проверить данную информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей», – объяснила экс-прокурор Крыма.

Поклонская подчеркнула, что разместила пост специально, чтобы «обезопасить людей» от действий аферистов, и отметила, что, «несмотря на сложные политические отношения», гражданин США действовал искренне, демонстрируя человечность.

Поклонская объявила об уходе из соцсетей 14 июня 2022 г. Свое решение она объяснила выполнением задач, поставленных генеральным прокурором России, в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».

Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. она занимала должность замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы комитета Думы по международным делам. В октябре 2021 г. ее назначили послом России в Кабо-Верде, однако в январе следующего года она сообщила, что ее назначение не состоится по личным обстоятельствам. 2 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества, а 13 июня 2022 г. освободил от этого поста. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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