Поклонская обратилась к подписчикам впервые за полтора года

Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. она занимала должность замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы комитета Думы по международным делам. В октябре 2021 г. ее назначили послом России в Кабо-Верде, однако в январе следующего года она сообщила, что ее назначение не состоится по личным обстоятельствам. 2 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества, а 13 июня 2022 г. освободил от этого поста.