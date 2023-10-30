Парковка в Москве будет бесплатной 4 и 6 ноября
Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 4 и 6 ноября. 5 ноября парковки будут работать по воскресному режиму. Об этом сообщил Telegram-канал столичного дептранса.
Уточняется, что 5 ноября парковка будет бесплатной на всех улицах, кроме тех, где установлены тарифы 380 и 450 руб. в час.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что решение не повлияет на загруженность улиц и дорог, так как в это время в город въезжает меньше машин, чем в рабочие дни.
20 октября специалисты ЦОДД порекомендовали водителям Москвы и Подмосковья начать менять летние шины на зимние. Позаботиться «о подготовке своего автомобиля к зиме заранее» призвали, чтобы избежать возможных ДТП. Автоэксперты, в свою очередь, советуют в первую очередь поменять резину водителям, которые выезжают на работу и по делам рано – около 7 утра. Тем, кто использует машину редко, предложили «записаться на смену резины» на неделю-полторы позже.