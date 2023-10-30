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Парковка в Москве будет бесплатной 4 и 6 ноября

Ведомости

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 4 и 6 ноября. 5 ноября парковки будут работать по воскресному режиму. Об этом сообщил Telegram-канал столичного дептранса.

Уточняется, что 5 ноября парковка будет бесплатной на всех улицах, кроме тех, где установлены тарифы 380 и 450 руб. в час.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что решение не повлияет на загруженность улиц и дорог, так как в это время в город въезжает меньше машин, чем в рабочие дни.

20 октября специалисты ЦОДД порекомендовали водителям Москвы и Подмосковья начать менять летние шины на зимние. Позаботиться «о подготовке своего автомобиля к зиме заранее» призвали, чтобы избежать возможных ДТП. Автоэксперты, в свою очередь, советуют в первую очередь поменять резину водителям, которые выезжают на работу и по делам рано – около 7 утра.  Тем, кто использует машину редко, предложили «записаться на смену резины» на неделю-полторы позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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