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СК задержал двух военнослужащих-контрактников по подозрению в убийстве 9 человек

Ведомости

Двое военнослужащих с Дальнего Востока, проходивших военную службу по контракту, задержаны в статусе подозреваемых в убийстве девяти жителей города Волновахи (ДНР), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ведомстве отметили, что среди убитых было двое детей – их тела обнаружены правоохранителями в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Его расследованием занимается следственное управление СК РФ по Донецкой народной республике.

В настоящий момент следователи проводят с задержанными военнослужащими следственные действия и и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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По предварительным сведениям, мотивом преступления следствие считает конфликт на бытовой почве.

По данным СМИ, убийство произошло в ночь на 28 октября, когда члены семьи спали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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