С начала года число ДТП с электросамокатами выросло в три раза
С начала года количество ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в три раза – до 2647, что на 215,9% больше по сравнению с девятью месяцами 2022 г. Это следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.
В результате таких ДТП погиб 31 человек, что на 63,2% больше по сравнению с прошлым годом. Среди погибших – трое детей в возрасте до 16 лет. Чаще всего жертвами ДТП становились те, кто передвигались на СИМ. При этом был зафиксирован один случай, когда человек погиб из-за наезда на него за пределами пешеходного перехода.
Чаще всего подобные аварии происходят в Москве (665 случаев), в Тюменской области (184), Санкт-Петербурге (172), Красноярском крае (163) и Нижегородской области (123). Наибольший прирост по числу ДТП с СИМ зафиксирован в Тюменской области (+308% к январю – сентябрю 2022 г.).
«Практика показала, что необходимо ограничить общее количество самокатов в городах-миллионниках. Наш город не способен выдержать более 42 000 устройств, а их сейчас по факту уже больше. И если будет рост, то и аварийность будет расти», – пояснил в комментарии «Коммерсанту» глава комиссии заксобрания Санкт-Петербурга по транспорту Алексей Цивилев.
В конце августа спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал, что Госдума проработает варианты повышения ответственности для водителей электросамокатов. Он отметил, что проблема приобрела массовый характер: с 2019 г. количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось более чем в 40 раз. По его словам, в авариях прежде всего страдают дети и пожилые люди.
С 1 марта электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и другие аналогичные средства получили статус СИМ. Водители такой техники по-прежнему приравниваются к пешеходам, отмечали ранее в МВД. Перемещаться на СИМ можно со скоростью не более 25 км/ч.