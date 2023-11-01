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Общество

С начала года число ДТП с электросамокатами выросло в три раза

Ведомости

С начала года количество ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в три раза – до 2647, что на 215,9% больше по сравнению с девятью месяцами 2022 г. Это следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

В результате таких ДТП погиб 31 человек, что на 63,2% больше по сравнению с прошлым годом. Среди погибших – трое детей в возрасте до 16 лет. Чаще всего жертвами ДТП становились те, кто передвигались на СИМ. При этом был зафиксирован один случай, когда человек погиб из-за наезда на него за пределами пешеходного перехода.

Чаще всего подобные аварии происходят в Москве (665 случаев), в Тюменской области (184), Санкт-Петербурге (172), Красноярском крае (163) и Нижегородской области (123). Наибольший прирост по числу ДТП с СИМ зафиксирован в Тюменской области (+308% к январю – сентябрю 2022 г.).

«Практика показала, что необходимо ограничить общее количество самокатов в городах-миллионниках. Наш город не способен выдержать более 42 000 устройств, а их сейчас по факту уже больше. И если будет рост, то и аварийность будет расти», – пояснил в комментарии «Коммерсанту» глава комиссии заксобрания Санкт-Петербурга по транспорту Алексей Цивилев.

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В конце августа спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал, что Госдума проработает варианты повышения ответственности для водителей электросамокатов. Он отметил, что проблема приобрела массовый характер: с 2019 г. количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось более чем в 40 раз. По его словам, в авариях прежде всего страдают дети и пожилые люди.

С 1 марта электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и другие аналогичные средства получили статус СИМ. Водители такой техники по-прежнему приравниваются к пешеходам, отмечали ранее в МВД. Перемещаться на СИМ можно со скоростью не более 25 км/ч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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