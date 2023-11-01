С начала года число ДТП с электросамокатами выросло в три раза

В результате таких ДТП погиб 31 человек, что на 63,2% больше по сравнению с прошлым годом. Среди погибших – трое детей в возрасте до 16 лет. Чаще всего жертвами ДТП становились те, кто передвигались на СИМ. При этом был зафиксирован один случай, когда человек погиб из-за наезда на него за пределами пешеходного перехода.