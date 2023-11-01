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Словарь Collins назвал AI словом 2023 года

Ведомости

Словом 2023 г., по версии британского словаря английского языка Collins English Dictionary, стало AI (искусственный интеллект, ИИ). Об этом говорится на сайте словаря.

«Искусственный интеллект – термин, описывающий моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ», – сказано в сообщении.

Составители словаря отметили быстрое развитие ИИ в 2023 г. и назвали его «следующей технологической революцией». В Collins Dictionary добавили, что ИИ может не только имитировать человеческую речь, но и написать текст для презентации, придумать рецепт ужина и др.

В шорт-лист также вошли deinfluencing (использование соцсетей для предупреждения подписчиков избегать определенных товаров, стиля жизни и др.), nepo baby (ребенок, чья карьера, как считается, строится за счет успеха знаменитых родителей) и canon event (событие, которое имеет важное значение для формирования личности человека).

Кроме того, словарь выделил термины greedflation (увеличение цен компаниями под предлогом инфляции), semaglutide (лекарство для подавления аппетита), debanking (отказ лицу в банковских услугах), ultra-processed (продукты с низкой питательной ценностью, приготовленные сложными промышленными способами), ULEZ (район, в котором транспорту нужно платить за въезд) и bazball (агрессивная манера игры в тестовых матчах по крикету, применяется к стилю игры сборной Англии).

Словарь английского языка Collins English Dictionary выпускает издательство Harper Collins. Словом 2022 г. стал permacrisis – «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности». Речь идет о политической нестабильности в Великобритании, конфликте на Украине, а также об изменении климата и повышении стоимости жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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