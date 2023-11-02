Количество фейковых сообщений за три года выросло в 10 раз

По данным АНО, чаще всего жертвами недостоверных сообщений и материалов бывают люди старше 40 лет с высшим или средним образованием. При этом мужчины оказываются подверженными влиянию фейков на 10% чаще, чем женщины. По мнению аналитиков, это связано с большим количеством непроверенных сообщений на тему спецоперации и частичной мобилизации. Помимо этого мужчины чаще оказываются подвержены фейкам на политическую тему, а женщины – на тему здравоохранения, социальной защиты и информационных технологий.