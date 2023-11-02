Количество фейковых сообщений за три года выросло в 10 раз
С 2021 г. количество фейковых сообщений в интернете выросло в десять раз – до 11 млн. Об этом рассказал советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.
«Динамика высокая, для сравнения: в 2021 г. было всего лишь 1,5 млн уникальных ссылок с фейками. Влияние недостоверных сообщений на общество также растет, при этом четкого ответа на эту угрозу пока не сформулировано», – сказал Макаров, его слова приводит пресс-служба компании.
По данным АНО, чаще всего жертвами недостоверных сообщений и материалов бывают люди старше 40 лет с высшим или средним образованием. При этом мужчины оказываются подверженными влиянию фейков на 10% чаще, чем женщины. По мнению аналитиков, это связано с большим количеством непроверенных сообщений на тему спецоперации и частичной мобилизации. Помимо этого мужчины чаще оказываются подвержены фейкам на политическую тему, а женщины – на тему здравоохранения, социальной защиты и информационных технологий.
Наиболее распространенными фейками оказались инфоповоды о вспышках болезней, госпитализации известных лиц, дефиците лекарственных препаратов. Доля подобных сообщений превышает 90%. Фейки же про спецоперацию и политику наравне с сообщениями о социально значимых событиях входят в оставшиеся 10%.
В середине марта министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 г. правоохранители обнаружили около 5000 правонарушений, связанных с распространением фейков про Вооруженные силы РФ. Министр также отметил, что полиция задокументировала почти 90 фактов заведомо ложных публикаций о ВС России, было пресечено распространение около 160 000 ложных и других запрещенных сведений.