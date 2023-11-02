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Общество

Количество фейковых сообщений за три года выросло в 10 раз

Ведомости

С 2021 г. количество фейковых сообщений в интернете выросло в десять раз – до 11 млн. Об этом рассказал советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров. 

«Динамика высокая, для сравнения: в 2021 г. было всего лишь 1,5 млн уникальных ссылок с фейками. Влияние недостоверных сообщений на общество также растет, при этом четкого ответа на эту угрозу пока не сформулировано», – сказал Макаров, его слова приводит пресс-служба компании. 

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По данным АНО, чаще всего жертвами недостоверных сообщений и материалов бывают люди старше 40 лет с высшим или средним образованием. При этом мужчины оказываются подверженными влиянию фейков на 10% чаще, чем женщины. По мнению аналитиков, это связано с большим количеством непроверенных сообщений на тему спецоперации и частичной мобилизации. Помимо этого мужчины чаще оказываются подвержены фейкам на политическую тему, а женщины – на тему здравоохранения, социальной защиты и информационных технологий.

Наиболее распространенными фейками оказались инфоповоды о вспышках болезней, госпитализации известных лиц, дефиците лекарственных препаратов. Доля подобных сообщений превышает 90%. Фейки же про спецоперацию и политику наравне с сообщениями о социально значимых событиях входят в оставшиеся 10%.  

В середине марта министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 г. правоохранители обнаружили  около 5000 правонарушений, связанных с распространением фейков про Вооруженные силы РФ. Министр также отметил, что полиция задокументировала почти 90 фактов заведомо ложных публикаций о ВС России, было пресечено распространение около 160 000 ложных и других запрещенных сведений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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