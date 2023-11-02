Газета
Общество

Режиссер Беркович и сценарист Петрийчук встретят Новый год в СИЗО

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма в постановке «Финист Ясный Сокол», передает корреспондент «Ведомостей».

Согласно постановлению судьи Юрия Рахматова, они останутся в СИЗО до 10 января 2024 г.

В ходе судебного заседания их адвокаты указали суду, что нет никаких оснований содержать женщин под стражей и вновь пожаловались на бездействие следствия. Следователь напротив настаивал на том, что единственная возможная мера пресечения – это изоляция от общества. По его словам, комплексная экспертиза Беркович и Петрийчук закончится только лишь в ноябре. «Расследование дела представляет особую сложность. Также по делу еще необходимо завершить сложные экспертизы, допросить свидетелей, часть из которых находится вне Московского региона», – сказал он.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Если встретите закон, то скажите, что я спрашивал о нем», – заявил суду адвокат Сергей Груздев.

Беркович и Петрийчук обвиняются по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в постановке спектакля «Финист Ясный Сокол». Сотрудники Следственного комитета задержали их 4 мая и допросили изначально в статусе свидетелей. Позднее в тот же день им было предъявлено обвинение, а на следующий день женщин поместили под стражу.

Феминистическая и трагическая постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», «исследующая границы жертвенности любви», в 2022 г. получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса основана на документальном материале – историях новообращенных мусульманок, готовых отказаться от всего ради зова сердца. Беркович училась у Кирилла Серебренникова, была участницей «Седьмой студии». После решения об аресте творческий руководитель поддержал Беркович.

Адвокат Беркович Ксения Карпинская во время заседания суда 5 мая напомнила, что спектакль не только был однозначно принят среди театралов как исключительно осуждающая радикальные настроения ислама постановка, но и получила грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных