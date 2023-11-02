Режиссер Беркович и сценарист Петрийчук встретят Новый год в СИЗО

В ходе судебного заседания их адвокаты указали суду, что нет никаких оснований содержать женщин под стражей и вновь пожаловались на бездействие следствия. Следователь напротив настаивал на том, что единственная возможная мера пресечения – это изоляция от общества. По его словам, комплексная экспертиза Беркович и Петрийчук закончится только лишь в ноябре. «Расследование дела представляет особую сложность. Также по делу еще необходимо завершить сложные экспертизы, допросить свидетелей, часть из которых находится вне Московского региона», – сказал он.