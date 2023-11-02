Режиссер Беркович и сценарист Петрийчук встретят Новый год в СИЗО
Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма в постановке «Финист Ясный Сокол», передает корреспондент «Ведомостей».
Согласно постановлению судьи Юрия Рахматова, они останутся в СИЗО до 10 января 2024 г.
В ходе судебного заседания их адвокаты указали суду, что нет никаких оснований содержать женщин под стражей и вновь пожаловались на бездействие следствия. Следователь напротив настаивал на том, что единственная возможная мера пресечения – это изоляция от общества. По его словам, комплексная экспертиза Беркович и Петрийчук закончится только лишь в ноябре. «Расследование дела представляет особую сложность. Также по делу еще необходимо завершить сложные экспертизы, допросить свидетелей, часть из которых находится вне Московского региона», – сказал он.
«Если встретите закон, то скажите, что я спрашивал о нем», – заявил суду адвокат Сергей Груздев.
Беркович и Петрийчук обвиняются по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в постановке спектакля «Финист Ясный Сокол». Сотрудники Следственного комитета задержали их 4 мая и допросили изначально в статусе свидетелей. Позднее в тот же день им было предъявлено обвинение, а на следующий день женщин поместили под стражу.
Феминистическая и трагическая постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», «исследующая границы жертвенности любви», в 2022 г. получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». Пьеса основана на документальном материале – историях новообращенных мусульманок, готовых отказаться от всего ради зова сердца. Беркович училась у Кирилла Серебренникова, была участницей «Седьмой студии». После решения об аресте творческий руководитель поддержал Беркович.
Адвокат Беркович Ксения Карпинская во время заседания суда 5 мая напомнила, что спектакль не только был однозначно принят среди театралов как исключительно осуждающая радикальные настроения ислама постановка, но и получила грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.