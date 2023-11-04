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Общество

Следствие предъявило Шабутдинову обвинение в восьми преступлениях

Ведомости

Следствие МВД предъявило обвинение блогеру Аязу Шабутдинову в совершении восьми преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Москвы. 

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре Центрального административного округа. 

«Инфобизнесмену» Аязу Шабутдинову может грозить до 10 лет лишения свободы

В его отношении возбуждено дело о мошенничестве

По информации прокуратуры, Шабутдинов вместе с соучастниками «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц». В результате восемь человек обратились к нему и заключили договоры на суммы от 100 000 до 1,9 млн руб.

О том, что Шабутдинов был задержан в Москве по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов, стало известно 3 ноября.

Суммарное количество подписчиков блогера составляет 1,9 млн пользователей, на хостинге YouTube – более 300 000 подписчиков. Он является основателем образовательной компании «Like Центр». Одним из первых проектов Шабутдинова была сеть кофеен Coffee Like, в сентябре 2018 г. блогер объявил о ее продаже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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