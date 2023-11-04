Следствие предъявило Шабутдинову обвинение в восьми преступлениях

По информации прокуратуры, Шабутдинов вместе с соучастниками «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц». В результате восемь человек обратились к нему и заключили договоры на суммы от 100 000 до 1,9 млн руб.