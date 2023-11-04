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Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Непале

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Непале, в котором погибли по меньшей мере 128 человек. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», – сказано в обращении к президенту и премьер-министру Непала Раму Чандре Пауделу и Пушпе Камалу Дахалу.

В ночь на 4 ноября в среднезападном районе Непала произошло землетрясение, магнитуда которого, по данным Национального сейсмологического центра Непала, составила 6,4 балла. В результате произошедшего минимум 128 человек погибли, еще десятки пострадали. 

Эффект от землетрясения ощущался в соседней Индии. Reuters писал, что оно оказалось самым смертоносным с 2015 г., когда в результате двух землетрясений в Непале погибли 9000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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