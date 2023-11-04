Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Непале

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», – сказано в обращении к президенту и премьер-министру Непала Раму Чандре Пауделу и Пушпе Камалу Дахалу.