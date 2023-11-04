Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Непале
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Непале, в котором погибли по меньшей мере 128 человек. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», – сказано в обращении к президенту и премьер-министру Непала Раму Чандре Пауделу и Пушпе Камалу Дахалу.
В ночь на 4 ноября в среднезападном районе Непала произошло землетрясение, магнитуда которого, по данным Национального сейсмологического центра Непала, составила 6,4 балла. В результате произошедшего минимум 128 человек погибли, еще десятки пострадали.
Эффект от землетрясения ощущался в соседней Индии. Reuters писал, что оно оказалось самым смертоносным с 2015 г., когда в результате двух землетрясений в Непале погибли 9000 человек.