При землетрясении в Непале погибли 128 человек
По меньшей мере 128 человек погибли, еще десятки получили ранения при землетрясении в Непале, пишет Reuters.
«Число раненых может исчисляться сотнями, и количество смертей также может увеличиться», – сказал представитель округа Джаджаркот Хариш Чандра Шарма.
Землетрясение произошло в западном районе Джаджаркота в среднезападном районе Непала в 23:47 по местному времени (02:47 мск). Эффект от него ощущался в соседней Индии.
По данным Национального сейсмологического центра Непала, магнитуда землетрясения составила 6,4 балла. Утром 4 ноября в район землетрясения приехала премьер-министр Пушпа Камаль Дахал.
Это землетрясение оказалось самым смертоносным с 2015 г., когда в результате двух землетрясений в Непале погибли 9000 человек.