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При землетрясении в Непале погибли 128 человек

Ведомости

По меньшей мере 128 человек погибли, еще десятки получили ранения при землетрясении в Непале, пишет Reuters. 

«Число раненых может исчисляться сотнями, и количество смертей также может увеличиться», – сказал представитель округа Джаджаркот Хариш Чандра Шарма.

Землетрясение произошло в западном районе Джаджаркота в среднезападном районе Непала в 23:47 по местному времени (02:47 мск). Эффект от него ощущался в соседней Индии. 

По данным Национального сейсмологического центра Непала, магнитуда землетрясения составила 6,4 балла. Утром 4 ноября в район землетрясения приехала премьер-министр Пушпа Камаль Дахал. 

Это землетрясение оказалось самым смертоносным с 2015 г., когда в результате двух землетрясений в Непале погибли 9000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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