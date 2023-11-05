Полиция Гамбурга сообщила о задержании в аэропорту вооруженного мужчины
Вооруженный мужчина, который с вечера 4 ноября проник на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга и удерживал в автомобиле свою дочь, задержан сотрудниками экстренных служб, ребенок не пострадал, сообщила полиции города в соцсети X.
«Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчина был задержан сотрудниками экстренных служб без сопротивления. Судя по всему, ребенок не пострадал», – говорится в сообщении.
Позднее в полиции добавили, что в аэропорту в связи с завершением полицейской операции идет подготовка к возобновлению полетов. Рейсы в аэропорту Гамбурга начали отменять с вечера 4 ноября, когда вооруженный мужчина прорвался на автомобиле на взлетно-посадочную полосу. По данным Bild, мужчина удерживал там свою четырехлетнюю дочку и требовал вылета в Турцию. Полиция вела переговоры с ним всю ночь, на следующий день они продолжились. Вероятной причиной удерживания ребенка Bild называл спор об опеке.
По данным аэропорта, 4 ноября в связи с инцидентом были отменены 10 рейсов, а 17 прибывших самолетов пришлось перенаправить в другие аэропорты. На следующий день из запланированных 286 рейсов были отменены как минимум 34 вылета и 27 прилетов, а пассажиров призвали не ездить в аэропорт и следить за статусом рейсов.