Газета
Общество

Полиция Гамбурга сообщила о задержании в аэропорту вооруженного мужчины

Ведомости

Вооруженный мужчина, который с вечера 4 ноября проник на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга и удерживал в автомобиле свою дочь, задержан сотрудниками экстренных служб, ребенок не пострадал, сообщила полиции города в соцсети X.  

«Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчина был задержан сотрудниками экстренных служб без сопротивления. Судя по всему, ребенок не пострадал», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за вооруженного мужчины

Позднее в полиции добавили, что в аэропорту в связи с завершением полицейской операции идет подготовка к возобновлению полетов. Рейсы в аэропорту Гамбурга начали отменять с вечера 4 ноября, когда вооруженный мужчина прорвался на автомобиле на взлетно-посадочную полосу. По данным Bild, мужчина удерживал там свою четырехлетнюю дочку и требовал вылета в Турцию. Полиция вела переговоры с ним всю ночь, на следующий день они продолжились. Вероятной причиной удерживания ребенка Bild называл спор об опеке. 

По данным аэропорта, 4 ноября в связи с инцидентом были отменены 10 рейсов, а 17 прибывших самолетов пришлось перенаправить в другие аэропорты. На следующий день из запланированных 286 рейсов были отменены как минимум 34 вылета и 27 прилетов, а пассажиров призвали не ездить в аэропорт и следить за статусом рейсов. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных