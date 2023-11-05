Полиция Гамбурга сообщила о задержании в аэропорту вооруженного мужчины

Позднее в полиции добавили, что в аэропорту в связи с завершением полицейской операции идет подготовка к возобновлению полетов. Рейсы в аэропорту Гамбурга начали отменять с вечера 4 ноября, когда вооруженный мужчина прорвался на автомобиле на взлетно-посадочную полосу. По данным Bild, мужчина удерживал там свою четырехлетнюю дочку и требовал вылета в Турцию. Полиция вела переговоры с ним всю ночь, на следующий день они продолжились. Вероятной причиной удерживания ребенка Bild называл спор об опеке.