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Премьер Ирландии Варадкар допустил отмену бесплатного проживания для украинцев

Ведомости

Правительство Ирландии надеется до конца этого года принять меры, требующие от украинских беженцев оплаты за проживание и изменения их социальных пособий. Об этом пишет Irish Times со ссылкой на слова премьер-министра страны Лео Варадкара.

Обе меры, по его словам, будут введены одновременно и должны способствовать замедлению притока беженцев, чтобы справиться с «дефицитом жилья». «У нас нет жилья, мы используем палатки, контейнеры», – сказал он. Политик указал на опыт других стран, которые не предлагают неограниченное бесплатное проживание, предоставляемое государством.

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Варадкар также отметил, что правительство рассматривает возможность изменения социальных пособий, чтобы побудить больше украинцев устраиваться на работу. По его данным, в Ирландии разместили более 100 000 человек за последние два года. Из них только 14 000 трудоустроены.

Ранее в газете Irish Examiner сообщалось, что правительство Ирландии рассматривает возможность ограничить тремя месяцами срок пребывания украинских беженцев в государственном жилье. После этого им придется искать жилье самостоятельно.

По оценкам министерства финансов страны, отмечало Reuters, расходы на обеспечение жильем и пособиями украинских беженцев в 2024 г. вырастут до 2,5 млрд евро ($2,65 млрд), что составляет почти половину дополнительных расходов, выделяемых всем ведомствам в следующем году.

Решение о введении временных ограничений на проживание было предпринято, чтобы привести предложение Ирландии в соответствие с другими странами ЕС. Например, в Чехии украинские беженцы имеют право на проживание в государственном жилье максимум 150 дней. В Польше те, кто провел более 120 дней в предоставленном жилье, должны оплатить 50% стоимости, а через 180 дней этот показатель возрастает до 75%, уточняет издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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