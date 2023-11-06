Премьер Ирландии Варадкар допустил отмену бесплатного проживания для украинцев
Правительство Ирландии надеется до конца этого года принять меры, требующие от украинских беженцев оплаты за проживание и изменения их социальных пособий. Об этом пишет Irish Times со ссылкой на слова премьер-министра страны Лео Варадкара.
Обе меры, по его словам, будут введены одновременно и должны способствовать замедлению притока беженцев, чтобы справиться с «дефицитом жилья». «У нас нет жилья, мы используем палатки, контейнеры», – сказал он. Политик указал на опыт других стран, которые не предлагают неограниченное бесплатное проживание, предоставляемое государством.
Варадкар также отметил, что правительство рассматривает возможность изменения социальных пособий, чтобы побудить больше украинцев устраиваться на работу. По его данным, в Ирландии разместили более 100 000 человек за последние два года. Из них только 14 000 трудоустроены.
Ранее в газете Irish Examiner сообщалось, что правительство Ирландии рассматривает возможность ограничить тремя месяцами срок пребывания украинских беженцев в государственном жилье. После этого им придется искать жилье самостоятельно.
По оценкам министерства финансов страны, отмечало Reuters, расходы на обеспечение жильем и пособиями украинских беженцев в 2024 г. вырастут до 2,5 млрд евро ($2,65 млрд), что составляет почти половину дополнительных расходов, выделяемых всем ведомствам в следующем году.
Решение о введении временных ограничений на проживание было предпринято, чтобы привести предложение Ирландии в соответствие с другими странами ЕС. Например, в Чехии украинские беженцы имеют право на проживание в государственном жилье максимум 150 дней. В Польше те, кто провел более 120 дней в предоставленном жилье, должны оплатить 50% стоимости, а через 180 дней этот показатель возрастает до 75%, уточняет издание.