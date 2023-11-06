Премьер Ирландии Варадкар допустил отмену бесплатного проживания для украинцев

Решение о введении временных ограничений на проживание было предпринято, чтобы привести предложение Ирландии в соответствие с другими странами ЕС. Например, в Чехии украинские беженцы имеют право на проживание в государственном жилье максимум 150 дней. В Польше те, кто провел более 120 дней в предоставленном жилье, должны оплатить 50% стоимости, а через 180 дней этот показатель возрастает до 75%, уточняет издание.