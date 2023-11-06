Валентина Матвиенко предложила создать «министерство счастья»

«Я мечтаю и предлагала – давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», – сказала Матвиенко в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».