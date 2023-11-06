Валентина Матвиенко предложила создать «министерство счастья»
В России следует принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее «министерство». С таким предложение выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я мечтаю и предлагала – давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», – сказала Матвиенко в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».
Она заверила, что у нее большая «группа поддержки» в этом вопросе.
В 2018 г. Матвиенко предложила создать «министерство одиночества», которое могло бы работать с пожилыми людьми. Председатель парламента предложила это после создания должности министра по одиночеству в Великобритании.
В 2020 г. губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе будет создано «министерство счастья» – министерство социального благополучия и семейной политики. Тогда он пояснял, что для него важно уйти от «министерства обиженных и обездоленных».