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Метеорологическая зима наступит к концу следующей недели

Ведомости

Метеорологическая зима в России наступит в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«В ночь на пятницу подморозит до 0…−5, днем −2…+3. Таким образом, 17-го ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, то есть в пятницу наступит метеорологическая зима», – рассказали в центре.

Синоптики рекомендовали автомобилистам «обязательно посетить шиномонтаж». В субботу и воскресенье будет солнечно, по ночам температура будет опускаться до -6 градусов, после полудня отметка будет находиться на 0 градусов.

Неделя начнется с циклонического вихря с аномальными дождями в столичном регионе – до 20 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы. Во вторник в течение суток температура не будет превышать 5 градусов тепла, в среду – 4 градусов тепла. Уже в середине недели появится гололедица.

В конце октября департамент транспорта Москвы сообщил о возобновлении аренды самокатов из-за теплой погоды. Если плюсовая температура будет держаться и дальше, сезон аренды самокатов продлят, уточнили в ведомстве. Ранее аренда самокатов в Москве была приостановлена из-за резкого похолодания и выпавшего снега. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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