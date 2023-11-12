Метеорологическая зима наступит к концу следующей недели

Неделя начнется с циклонического вихря с аномальными дождями в столичном регионе – до 20 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы. Во вторник в течение суток температура не будет превышать 5 градусов тепла, в среду – 4 градусов тепла. Уже в середине недели появится гололедица.