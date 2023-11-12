Метеорологическая зима наступит к концу следующей недели
Метеорологическая зима в России наступит в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«В ночь на пятницу подморозит до 0…−5, днем −2…+3. Таким образом, 17-го ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, то есть в пятницу наступит метеорологическая зима», – рассказали в центре.
Синоптики рекомендовали автомобилистам «обязательно посетить шиномонтаж». В субботу и воскресенье будет солнечно, по ночам температура будет опускаться до -6 градусов, после полудня отметка будет находиться на 0 градусов.
Неделя начнется с циклонического вихря с аномальными дождями в столичном регионе – до 20 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы. Во вторник в течение суток температура не будет превышать 5 градусов тепла, в среду – 4 градусов тепла. Уже в середине недели появится гололедица.
В конце октября департамент транспорта Москвы сообщил о возобновлении аренды самокатов из-за теплой погоды. Если плюсовая температура будет держаться и дальше, сезон аренды самокатов продлят, уточнили в ведомстве. Ранее аренда самокатов в Москве была приостановлена из-за резкого похолодания и выпавшего снега.