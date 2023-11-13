Посол Израиля назвал пропалестинские демонстрации новым видом антисемитизма

Он отметил, что лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной», который используют демонстранты, «говорит об уничтожении государства Израиль». «Я должен сказать прямо: это не 1940-е. Мы в концлагерях и так умирать не будем. Мы будем защищаться, и это будет стоить врагу большую цену», – добавил посол.