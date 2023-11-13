Газета
Общество

Посол Израиля назвал пропалестинские демонстрации новым видом антисемитизма

Ведомости

Пропалестинские демонстрации являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Это не промусульманские “давайте будем спасать мусульман”, а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это – новый вид антисемитизма», – сказал посол (цитата по РБК).

Он отметил, что лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной», который используют демонстранты, «говорит об уничтожении государства Израиль». «Я должен сказать прямо: это не 1940-е. Мы в концлагерях и так умирать не будем. Мы будем защищаться, и это будет стоить врагу большую цену», – добавил посол.

Демонстрации в поддержку Палестины начали проходить в арабских государствах, Европе, США и других странах после начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». 7 октября боевики напали на южные израильские районы, после этого армия Израиля начала активные бомбардировки сектора Газа.

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В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинская сторона заявляла, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. Число же раненых превышает 27 000 человек.

29 октября пропалестинские акции произошли в Махачкале. Тогда в аэропорт «Уйташ» ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 млн руб. Работа аэропорта была приостановлена на сутки. В Кремле считают произошедшее результатом «вмешательства извне».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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