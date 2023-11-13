Посол Израиля назвал пропалестинские демонстрации новым видом антисемитизма
Пропалестинские демонстрации являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
Он отметил, что лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной», который используют демонстранты, «говорит об уничтожении государства Израиль». «Я должен сказать прямо: это не 1940-е. Мы в концлагерях и так умирать не будем. Мы будем защищаться, и это будет стоить врагу большую цену», – добавил посол.
Демонстрации в поддержку Палестины начали проходить в арабских государствах, Европе, США и других странах после начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». 7 октября боевики напали на южные израильские районы, после этого армия Израиля начала активные бомбардировки сектора Газа.
В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинская сторона заявляла, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. Число же раненых превышает 27 000 человек.
29 октября пропалестинские акции произошли в Махачкале. Тогда в аэропорт «Уйташ» ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 млн руб. Работа аэропорта была приостановлена на сутки. В Кремле считают произошедшее результатом «вмешательства извне».