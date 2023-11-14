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Superjob: сокращение рабочей недели на час поддерживают 61% россиян

Ведомости

Большинство россиян (61%) поддерживает законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно опросу, сокращение рабочей недели чаще поддерживают женщины, чем мужчины (67% против 56% соответственно). Против инициативы выступают 16% респондентов, они беспокоятся из-за размера оплаты труда. Еще 23% затруднились оценить законопроект.

Кроме того, опрос показал, что 70% россиян работают в пятницу полный восьмичасовой рабочий день. Только у 28% опрошенных он сокращен на один час. Еще по 1% респондентов заявили, что работают в пятницу меньше на два и три часа.

Superjob проводил опрос с 10 по 13 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

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9 ноября в Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени в неделю с 40 часов до 39 за счет введения сокращенного рабочего дня перед выходными. Автором инициативы выступил сенатор Айрат Гибатдинов.

В пояснительной записке говорится, что работа «в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем», поскольку сотрудники не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач. По словам сенатора, в долгосрочной перспективе такая работа «вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость, в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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