Superjob: сокращение рабочей недели на час поддерживают 61% россиян
Большинство россиян (61%) поддерживает законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.
Согласно опросу, сокращение рабочей недели чаще поддерживают женщины, чем мужчины (67% против 56% соответственно). Против инициативы выступают 16% респондентов, они беспокоятся из-за размера оплаты труда. Еще 23% затруднились оценить законопроект.
Кроме того, опрос показал, что 70% россиян работают в пятницу полный восьмичасовой рабочий день. Только у 28% опрошенных он сокращен на один час. Еще по 1% респондентов заявили, что работают в пятницу меньше на два и три часа.
Superjob проводил опрос с 10 по 13 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
9 ноября в Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени в неделю с 40 часов до 39 за счет введения сокращенного рабочего дня перед выходными. Автором инициативы выступил сенатор Айрат Гибатдинов.
В пояснительной записке говорится, что работа «в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем», поскольку сотрудники не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач. По словам сенатора, в долгосрочной перспективе такая работа «вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость, в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда».