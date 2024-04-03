Собянин рассказал, как городские службы устраняют последствия непогоды
Два человека погибли из-за последствий непогоды в Москве, еще 15 пострадали, заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, городские службы занимаются устранением последствий непогоды.
«К сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли. Мои соболезнования семьям погибших», – написал он в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Как пояснил мэр, в Москве 3 апреля наблюдался сильный ветер с порывами свыше 21 м/c, который сопровождался перепадами температуры. Москвичи и гости столицы были своевременно оповещены об опасности, а крупные городские парки и открытые общественные места были закрыты.
В настоящее время, продолжил Собянин, сотрудники оперативных служб работают над устранением последствий урагана.