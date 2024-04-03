Собянин рассказал, как городские службы устраняют последствия непогоды

Как пояснил мэр, в Москве 3 апреля наблюдался сильный ветер с порывами свыше 21 м/c, который сопровождался перепадами температуры. Москвичи и гости столицы были своевременно оповещены об опасности, а крупные городские парки и открытые общественные места были закрыты.