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Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Ведомости

Госдума в третьем чтении приняла закон, по которому в расчет оплаты сверхурочной работы должны включаться все составные части зарплаты, следует из думской базы.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

По закону предусматривается, что сверхурочная работа оплачивается, исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда.

Расчет выплат за сверхурочную работу включает, согласно закону, компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.

Также законом предусматривается, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.

В декабре 2023 г. «Ведомости» писали, что проект соответствующего закона был разработан во исполнение решения Конституционного суда (КС) по жалобе сторожа из Кемеровской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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