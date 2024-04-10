Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы
Госдума в третьем чтении приняла закон, по которому в расчет оплаты сверхурочной работы должны включаться все составные части зарплаты, следует из думской базы.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.
По закону предусматривается, что сверхурочная работа оплачивается, исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда.
Расчет выплат за сверхурочную работу включает, согласно закону, компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Также законом предусматривается, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.
В декабре 2023 г. «Ведомости» писали, что проект соответствующего закона был разработан во исполнение решения Конституционного суда (КС) по жалобе сторожа из Кемеровской области.