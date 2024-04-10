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Файзуллин из Орска: в регионе будут организованы восстановительные работы

Ведомости

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин осмотрел в Орске затопленные районы и заявил, что в регионе будут организованы восстановительные работы, передает корреспондент «Ведомостей».

«В регион приехали специалисты Минстроя России с опытом работы по направлению ликвидации последствий ЧС и восстановлению жилья и инфраструктуры. Совместно с регионом и муниципалитетами федеральный центр отрабатывает все задачи. По итогам поездки организуем работу по восстановлению», – заявил Файзуллин в ходе посещения микрорайона Мостострой в Орске.

В муниципалитетах Оренбургской области сформируют комиссии для оперативной оценки ущерба объектам жилищной, коммунальной, социальной и других инфраструктур. Предварительно, речь идет о 268 многоквартирных домах, 6200 индивидуальных домах, более 30 социально-культурных объектах, требующих восстановления.

Файзуллин прибыл в Оренбургскую область по личному поручению президента РФ Владимира Путина. Он также посетит Курганскую и Тюменскую области, а по итогам поездки представит главе государства доклад по вопросам дальнейшего восстановления.

По состоянию на утро 10 апреля в Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков. Паводок затронул 79 населенных пунктов и 36 СНТ. Эвакуированы 7703 человека, в том числе 1707 детей. Самая сложная ситуация остается в Орске, там подтоплено 6793 дома, вывезены более 2600 человек.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, пик уровня воды ожидается 10 апреля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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