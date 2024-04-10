Файзуллин из Орска: в регионе будут организованы восстановительные работы

«В регион приехали специалисты Минстроя России с опытом работы по направлению ликвидации последствий ЧС и восстановлению жилья и инфраструктуры. Совместно с регионом и муниципалитетами федеральный центр отрабатывает все задачи. По итогам поездки организуем работу по восстановлению», – заявил Файзуллин в ходе посещения микрорайона Мостострой в Орске.