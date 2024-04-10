Суд в Москве оставил под стражей фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.