Суд в Москве оставил под стражей фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Мосгорсуд оставил в силе арест Диловара Исломова, подозреваемого по делу о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Исломов отказался принимать участие в рассмотрении апелляционной жалобы, которая была подана 3 апреля. Адвокат сообщила журналистам, что Исломов не признает вину.
Диловару Исломову 24 года, он женат, у него есть один ребенок. Обвиняемый работал в сервисе такси.
Ранее решение суда об аресте по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали еще два члена семьи Исломовых – 62-летний Исроил Исломов и его 33-летний сын Аминчон. Апелляционную жалобу также подал Алишер Касимов.
25 марта суд арестовал Исломовых до 22 мая. Всем четверым фигурантам вменяется п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека).
22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.