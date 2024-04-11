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Умер актер и спортсмен О. Джей Симпсон

Ведомости

Американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет, сообщила его семья в соцсети X.

Симпсон скончался 10 апреля от онкологии. Сообщается, что перед смертью его окружали дети и внуки.

Орентал Джей Симпсон родился 9 июля 1947 г. в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Симпсон был звездой американского футбола и актером, снявшимся в фильмах «Голый пистолет: Запах страха» Дэвида Цукера, «Голый пистолет: Последний выпад» Питера Сигала, «Вздымающийся ад» Джона Гиллермина и др.

При этом широкую известность Симпсон приобрел не в спорте и не в кино. В 1994 г. его обвинили в двойном убийстве – бывшей жены и ее друга. В 1995 г. он был оправдан и избежал смертной казни. 

Суд по гражданским делам, в свою очередь, признал Симпсона виновным и приговорили его к выплате компенсаций в размере $33,5 млн.

В марте 2008 г. Симпсону предъявили обвинения в краже со взломом. Как установил суд, он вместе с сообщниками ворвался в номер в гостинице в Лас-Вегасе к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки. Суд признал Симпсона виновным и приговорил к 33 годам тюрьмы.

Симпсона условно-досрочно освободили в 2017 г. после отбытия девяти лет в заключении. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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