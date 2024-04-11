Умер актер и спортсмен О. Джей Симпсон
Американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет, сообщила его семья в соцсети X.
Симпсон скончался 10 апреля от онкологии. Сообщается, что перед смертью его окружали дети и внуки.
Орентал Джей Симпсон родился 9 июля 1947 г. в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Симпсон был звездой американского футбола и актером, снявшимся в фильмах «Голый пистолет: Запах страха» Дэвида Цукера, «Голый пистолет: Последний выпад» Питера Сигала, «Вздымающийся ад» Джона Гиллермина и др.
При этом широкую известность Симпсон приобрел не в спорте и не в кино. В 1994 г. его обвинили в двойном убийстве – бывшей жены и ее друга. В 1995 г. он был оправдан и избежал смертной казни.
Суд по гражданским делам, в свою очередь, признал Симпсона виновным и приговорили его к выплате компенсаций в размере $33,5 млн.
В марте 2008 г. Симпсону предъявили обвинения в краже со взломом. Как установил суд, он вместе с сообщниками ворвался в номер в гостинице в Лас-Вегасе к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки. Суд признал Симпсона виновным и приговорил к 33 годам тюрьмы.
Симпсона условно-досрочно освободили в 2017 г. после отбытия девяти лет в заключении.