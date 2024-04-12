Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в 83 года

Как сообщает WWD, Кавалли родился в семье художников в 1940 г. Учился во Флорентийском художественном институте. В 1970 г. дизайнер основал одноименный бренд. Его первая коллекция была представлена в салоне прет-а-порте в Париже. Спустя два года Кавалли открыл свой первый небольшой магазин Limbo в Сен-Тропе, который имел большой успех: в 1973 г. модельера пригласили показать свои изделия из кожи в легендарном Sala Bianca во Флоренции вместе с Missoni, Krizia, Fendi и Basile.