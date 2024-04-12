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Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в 83 года

Ведомости

Итальянский модельер Роберто Кавалли умер на 84 году жизни. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что Кавалли скончался во Флоренции. Перед смертью он долго болел.

Как сообщает WWD, Кавалли родился в семье художников в 1940 г. Учился во Флорентийском художественном институте. В 1970 г. дизайнер основал одноименный бренд. Его первая коллекция была представлена в салоне прет-а-порте в Париже. Спустя два года Кавалли открыл свой первый небольшой магазин Limbo в Сен-Тропе, который имел большой успех: в 1973 г. модельера пригласили показать свои изделия из кожи в легендарном Sala Bianca во Флоренции вместе с Missoni, Krizia, Fendi и Basile.

В марте 2015 г. Кавалли ушел из компании, которую основал.

Наряды от Кавалли носили Шарлиз Терон, Гвинет Пэлтроу, Мадонна и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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