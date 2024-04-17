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АТОР: около 2500 россиян ожидают вылет из ОАЭ после ливней

Ведомости

В ОАЭ находятся порядка 2500 россиян, которые ожидают отмененные на фоне ливней рейсы. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Отложены рейсы около 2500 пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян ранее сообщил, что отели Дубая продлевают проживание российским туристам, которые не смогли вылететь из страны на фоне непогоды.

16 апреля на территории ОАЭ прошли сильные дожди и ураган. Ливни привели к потопам в части районов страны, а аэропорт Дубая отменил прием ряда воздушных судов. Пресс-служба российского «Аэрофлота» днем 16 апреля объявила о переносе трех рейсов из Дубая в Москву до 17 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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