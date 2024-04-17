АТОР: около 2500 россиян ожидают вылет из ОАЭ после ливней

«Отложены рейсы около 2500 пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).