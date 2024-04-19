Российские студенты одержали победу на чемпионате мира по программированию
Студенты факультета компьютерных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) выиграли международную олимпиаду по программированию (ICPC), сообщила пресс-служба Минцифры России.
«Гордимся нашими ребятами и поздравляем с победой, желаем новых достижений и больших успехов в развитии нашей отрасли!» – указано в сообщении министерства.
В Египте состоялось два финала олимпиады – за 2022 г. и 2023 г. Абсолютными чемпионами соревнований за 2023 г. стала команда FFTilted из ВШЭ, команда из МФТИ Yolki-palki взяла третье место. В финале за 2022 г. третье место в абсолютном зачете заняла команда Undertrained+Overpressured из ВШЭ.
Всего в международной олимпиаде по программированию приняло участие около 840 человек из более чем 170 университетов и 50 стран мира.