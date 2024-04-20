Поджегший себя во время суда по делу Трампа американец умер
Американец Макс Аззарелло, поджегший себя напротив суда, где проходило разбирательство в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о финансовых фальсификациях, умер спустя несколько часов. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на заявления полицейских.
«37-летний житель Флориды скончался от сильных ожогов, полученных в результате жуткого самосожжения в парке Коллекшн-Понд», – сообщила газета.
Незадолго до акта самосожжения Азарелло, которого издание называет сторонником теорий заговора, писал в социальной сети, что его «экстремальный акт протеста» призван продемонстрировать, что «правительство собирается устроить апокалиптический фашистский мировой переворот». Кроме того, ранее Азарелло привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка и порчу имущества. Согласно полицейским отчетам, мужчина был включен в список склонных к суициду, а также он был безработным.
Инцидент произошел 19 апреля у здания Уголовного суда на Манхэттене. Азарелло зашел в парк через дорогу от здания суда, разбрасывая в воздух листовки, затем он поджег себя. По крайней мере один человек использовал огнетушитель, пытаясь потушить пламя.
В момент происшествия в нью-йоркском суде Манхэттена шло разбирательство вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм».