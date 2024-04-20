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Поджегший себя во время суда по делу Трампа американец умер

Ведомости

Американец Макс Аззарелло, поджегший себя напротив суда, где проходило разбирательство в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о финансовых фальсификациях, умер спустя несколько часов. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на заявления полицейских.

«37-летний житель Флориды скончался от сильных ожогов, полученных в результате жуткого самосожжения в парке Коллекшн-Понд», – сообщила газета.

Незадолго до акта самосожжения Азарелло, которого издание называет сторонником теорий заговора, писал в социальной сети, что его «экстремальный акт протеста» призван продемонстрировать, что «правительство собирается устроить апокалиптический фашистский мировой переворот». Кроме того, ранее Азарелло привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка и порчу имущества. Согласно полицейским отчетам, мужчина был включен в список склонных к суициду, а также он был безработным.

Инцидент произошел 19 апреля у здания Уголовного суда на Манхэттене. Азарелло зашел в парк через дорогу от здания суда, разбрасывая в воздух листовки, затем он поджег себя. По крайней мере один человек использовал огнетушитель, пытаясь потушить пламя.

В момент происшествия в нью-йоркском суде Манхэттена шло разбирательство вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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