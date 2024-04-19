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Мужчина поджег себя во время судебного процесса по делу Трампа в Нью-Йорке

Ведомости

Мужчина поджег себя у здания уголовного суда на Манхэттене, в то время когда там шел судебный процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Кадры попали в прямой эфир CNN.

Мужчина зашел в парк через дорогу от здания суда, разбрасывая в воздух листовки, сообщил CNN представитель правоохранительных органов. Затем он вытащил что-то из рюкзака и поджег себя.

По крайней мере, один человек использовал огнетушитель, пытаясь потушить пламя. Врач скорой помощи подбежал к мужчине и попытался оказать помощь. Об этом рассказала Лаура Коутс, которая вела репортаж для CNN у здания суда.

New York Post уточняет, что сотрудники службы экстренного реагирования доставили мужчину в больницу.

В нью-йоркском суде Манхэттена идет разбирательство вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого.

Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации.

Трамп 15 апреля стал первым руководителем страны в истории, который предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу. Начавшееся разбирательство – единственное из четырех уголовных против него, которое будет слушаться по существу до президентских выборов в ноябре 2024 г. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм».

Информацию о выплатах Дэниэлс за неразглашение информации впервые опубликовала газета The Wall Street Journal в 2018 г. В том же году Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в махинациях при финансировании избирательной кампании Трампа, банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, что было связано со сделкой с порноактрисой. Затем Коэн стал сотрудничать со следствием и заявил, что выплаты ей были осуществлены по указанию Трампа. Однако тогда политик имел иммунитет от уголовного преследования как президент, и потому расследование против него началось в ноябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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