Мужчина поджег себя во время судебного процесса по делу Трампа в Нью-Йорке
Мужчина поджег себя у здания уголовного суда на Манхэттене, в то время когда там шел судебный процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Кадры попали в прямой эфир CNN.
Мужчина зашел в парк через дорогу от здания суда, разбрасывая в воздух листовки, сообщил CNN представитель правоохранительных органов. Затем он вытащил что-то из рюкзака и поджег себя.
По крайней мере, один человек использовал огнетушитель, пытаясь потушить пламя. Врач скорой помощи подбежал к мужчине и попытался оказать помощь. Об этом рассказала Лаура Коутс, которая вела репортаж для CNN у здания суда.
New York Post уточняет, что сотрудники службы экстренного реагирования доставили мужчину в больницу.
В нью-йоркском суде Манхэттена идет разбирательство вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого.
Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации.
Трамп 15 апреля стал первым руководителем страны в истории, который предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу. Начавшееся разбирательство – единственное из четырех уголовных против него, которое будет слушаться по существу до президентских выборов в ноябре 2024 г. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм».
Информацию о выплатах Дэниэлс за неразглашение информации впервые опубликовала газета The Wall Street Journal в 2018 г. В том же году Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в махинациях при финансировании избирательной кампании Трампа, банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, что было связано со сделкой с порноактрисой. Затем Коэн стал сотрудничать со следствием и заявил, что выплаты ей были осуществлены по указанию Трампа. Однако тогда политик имел иммунитет от уголовного преследования как президент, и потому расследование против него началось в ноябре 2022 г.