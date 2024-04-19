Мужчина поджег себя во время судебного процесса по делу Трампа в Нью-Йорке

Информацию о выплатах Дэниэлс за неразглашение информации впервые опубликовала газета The Wall Street Journal в 2018 г. В том же году Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в махинациях при финансировании избирательной кампании Трампа, банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, что было связано со сделкой с порноактрисой. Затем Коэн стал сотрудничать со следствием и заявил, что выплаты ей были осуществлены по указанию Трампа. Однако тогда политик имел иммунитет от уголовного преследования как президент, и потому расследование против него началось в ноябре 2022 г.